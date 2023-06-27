На машине – удобнее: В каких странах латвийцы чаще всего арендуют автомобиль?
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Этим летом латвийцы чаще всего арендуют авто в Италии, Испании и Германии; на четвертом месте – Латвия

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Согласно статистике латвийского брокера по бронированию автомобилей EconomyBookings.com, принадлежащего SIA Booking Group Corporation, жители Латвии этим летом чаще всего арендуют авто в Италии, Испании и Германии.

Стоит отметить, что четвертой по популярности страной для аренды авто является Латвия. И это интересная тенденция, которая объясняется тем, что в летний сезон жители предпочитают продолжительные поездки и арендуют автомобили на длительный срок.

"Рост популярности аренды авто внутри страны говорит о том, что все больше жителей Латвии летом отдают предпочтение автомобильным путешествиям по странам Балтии, поэтому спрос на долгосрочные аренды растет. И в этом случае наши услуги выгоднее, чем краткосрочная аренда, которая удобна, если ехать нужно недалеко", — объясняет Ален Байбеков, председатель правления Booking Group Corporation.

Другими популярными направлениями для автомобильных путешествий в летний сезон по статистике являются Португалия, Греция и Кипр, которые входят в первую десятку стран, где жители Латвии чаще всего арендуют авто. Эта тенденция говорит о том, что, несмотря на теплую погоду в Латвии, жители все равно летом отдают выбор жарким южным странам.

При бронировании автомобиля на EconomyBookings.com можно выбрать наиболее удобное место для его получения. Этим летом особенной популярностью пользуются аэропорты Мальпенса в Милане и Бергамо. На четвертом месте находится аэропорт Малаги, а на пятом — Барселоны.

"Тенденции последних лет не меняются, и наиболее популярными странами как летом, так и зимой остаются Италия, Испания и Германия. Мы постоянно собираем данные о предпочтениях наших клиентов, что позволяет нам делать выводы о развитии туристической отрасли и регулировать предлагаемый спектр услуг в соответствии со спросом", — рассказывает Ален Байбеков.

Статистика компании показывает, что самыми популярными направлениями для аренды автомобилей в зимний сезон на EconomyBookings.com были Италия, Польша, Испания, Германия, Греция и Мальта. В свою очередь, Латвия зимой занимала лишь седьмое место.

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