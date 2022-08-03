На предстоящих выходных в Тарту пройдет Фестиваль еды и вина

Крупнейший в Южной Эстонии Фестиваль еды и вина состоится в этом году 5-7 августа.

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Любителям вкусной еды будут предложены лучшие угощения как от малых производителей и предприятий уличной еды Южной Эстонии, так и отменные блюда местных поп-ап ресторанов. В винной зоне вам предложат широкий выбор разнообразных вин. Вы также сможете принять участие в дегустации и получить рекомендации от лучших сомелье Эстонии. В дни фестиваля пройдет также день домашних кафе в районе Таммелинна.

Приятным дополнением к вкусной еде и напиткам станут развлекательная программа и увлекательные занятия в детской зоне.

Более подробную информацию о том, как будет выглядеть фестиваль, и кто примет в нем участие, можно найти на сайте мероприятия (на русском языке).