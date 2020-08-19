На престижном фестивале выставлен уникальный объект "Павильон плетения" латвийского архитектора

Латвийские архитекторы и мастера в этом году уже второй год подряд удивляют посетителей арт-фестиваля "Пейзажи Анси" (Annecy Paysages). Команда из Латвии принимает участие в фестивале с арт-объектом "Павильон плетения" (Wicker Pavilion), к созданию которого были привлечены и хранители латышских традиций – плетельщики корзин из прутьев.

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В прошлом году на престижном фестивале "Пейзажи Анси" вместе с другими работами художников со всего мира можно было увидеть также творение латвийского архитектора Дидзиса Яунземса и его команды – "UGUNS" (лат. огонь).

Арт-объект впервые был выставлен в Латгалии, в природном парке Нумернес Валнис, недалеко от Карсавы, однако оригинальную версию заметили и оценили организаторы фестиваля во французских Альпах, где была размещена его копия.

В этом году архитектора Дидзиса Яунземса и его команду пригласили создать объект современного искусства специально для фестиваля в Анси.

Foto: Publicitātes attēls

"Павильон плетения" – это симбиоз современного дизайна и традиций ремесленничества. Это место для отдыха и медитации в Садах Европы города Анси. Павильон сливается с окружающим пейзажем и образует укромный уголок в тени, где посетители парка могут спрятаться от палящего летнего солнца. Из павильона открывается прекрасный вид на окружающую природу, а ажурная конструкция создает динамичную тень на газоне", – рассказывает архитектор.

Foto: Publicitātes attēls

Павильон построен с использованием техники grid shell (деревянная решетка в форме раковины) и покрыт 262 традиционно сплетенными прутяными корзинами конусообразной формы, которые были созданы латвийскими мастерами.

Foto: Publicitātes attēls

Для несущей деревянной конструкции использовались сосновые доски. Со временем конструкция и плетения приобретут природный серый оттенок, и еще больше "сольются" с окружающей средой.

Foto: Publicitātes attēls

Фестиваль "Пейзажи Анси" проходит уже третий год. В этом году он сначала был отменен из-за пандемии Covid-19, однако за месяц до официального старта организаторы все же приняли решение открыть его для посетителей при соблюдении эпидемиологических мер безопасности. "Пока мир "был на паузе", мы решили принять вызов и отправились за границу, чтобы в течение месяца работать над объектом, несмотря на все сложности", - говорит Д.Яунземс.

Всего на фестивале выставлено около 30 арт-объектов, созданных такими известными во всем мире художникам, как Уилл Беккерз из Нидерландов (Will Beckers), Боб Вершурен из Бельгии (Bob Verschueren), Чой Чжон Хва из Южной Кореи (Choi Jeong Hwa), Анаиса Франко (Anaisa Franco) из Бразилии и др.

Команда "Didzis Jaunzems Arhitektūra" является автором сцены для "Природного концертного зала" с 2014 по 2019 годы (Архитектурный приз года в Латвии в 2015 году, номинация в 2018 году), террасы в "Саду Судьбы" (Likteņdārzs), получившей Архитектурный приз года в Латвии в 2012 году, различных арт-объектов ("Воздух", "Параметрический ледник", "Калейдоскоп"), сценографии для опер Izvirtības Hronika (LV), Nabuko (PL), I Capuleti e I Montecchi (PL), церемонии Lielā Mūzikas balva с 2012 по 2019 год, оформления мультимедийного танцевального представления Abas Malas и много другого. Кроме того, Дидзис Яунземс один из трех финалистов престижного конкурса "Rings Award 2020".