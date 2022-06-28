На "Шляпе Лембергса" появится родельная трасса

20 июня был подписан договор между Государственным агентством регионального развития и самоуправлением города государственного значения Вентспилса на реализацию инвестиционного проекта "Развитие новой туристической услуги в городе Вентспилсе", предусматривающего строительство родельной трассы в Вентспилсе.

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В июле на лыжной горе "Шляпа Лембергса" планируется приступить к строительству лучшей в Балтии родельной трассы. Строительные работы проведет предприятие ООО PILSBŪVE, строительный надзор осуществит ООО Firma L4, а авторский надзор – архитектурное бюро ООО Nams.

Планируется, что новая родельная трасса будет открыта для посетителей летом 2023 года. Это будет 808-метровая трасса с 26 санями, которая будет работать круглый год, независимо от погоды или осадков. В поездку на одних санях смогут отправиться родитель вместе с ребенком, поскольку грузоподъемность саней будет достигать 150 кг. Также они будут оснащены "интеллигентными" тормозами, обеспечивающими самоторможение в случае, если посетитель впереди будет ехать медленнее. На других родельных трассах в Латвии, такой возможности нет, так как во время осадков невозможно обеспечить необходимое торможение. В рамках проекта строительства также планируется благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Проект строительства родельной трассы является инвестиционным проектом учреждения самоуправления "Вентспилсское Коммунальное управление", в котором финансирование из государственного бюджета на относящиеся расходы проекта составляет 1 600 000 евро.