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2. Погулять по Brick Lane
На темной стороне: 8 худших вещей, которые можно сделать в Лондоне
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Если вы собираетесь в Лондон, вероятно, знать, что НЕ стоит делать в столице Великобритании, не менее важно, чем знать, что там делать надо. Вот 8 худших вещей, которые любой приезжий может совершить в этом чудесном городе. Не делайте ЭТО. Если только вы не мазохист.

Покататься в час пик на Central Line

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A post shared by georges •🍴☕🏃⚖ • London 🇬🇧 (@georges.alboustany) on Jun 6, 2019 at 10:03am PDT


Если надо быстро проехать через центр города, центральная линия лондонской подземки просто незаменима. Однако стоит иметь в виду, что именно по этой причине она — самая загруженная в столице. Что это значит? Толпы народа, температура воздуха в вагоне выше, чем допустимо для перевозки скота, а еще множество пассажиров, которые не в состоянии соблюдать элементарные правила, вроде того, что надо дать выйти из вагона тем, кто из него выходит, прежде чем заходить самим. Наш совет — если вы турист, избегайте Central Line, особенно — в час пик.

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2. Погулять по Brick Lane

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Source

Delfi Turgid

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Великобритания Лондон
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