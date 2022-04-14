На все случаи жизни: как выглядит комплект первой помощи путешественника

С наступлением тепла у многих начинают чесаться ноги — хочется описать дальний или ближний круг вне дома, став туристом или отправившись на экскурсию. Но и в том случае, если поездка планируется не дальше какого-нибудь гостевого дома здесь, в Латвии, не говоря уж о более дальнем путешествии, столь же важна (а то и более важна!) аптечка для путешествия.

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В приятном волнении о предстоящем путешествии иногда забывают положить с собой в сумку комплект первой помощи для бытовых и медицинских ситуаций, отмечает фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне, риторически спрашивая: "С чего же начать?" Специалист рекомендует уже заранее, прежде чем будет собрана дорожная сумка, составить список необходимых вещей и, чтобы защитить себя от неприятных сюрпризов, убедиться, чего не хватает или у какого из медикаментов истек срок годности.

Чтобы создать свой список, фармацевт предлагает полезный перечень, рекомендуя, чтобы аптечка первой помощи была в ручной клади или в легко доступном отделении сумки. Этот список можно согласовать с намеченной целью каждого путешественника и планируемой активностью. То, что необходимо для горного туристического похода, возможно, не понадобится во время отдыха на пляжном курорте.

Универсальный комплект путешественника

Вот какие медикаменты и предметы можно положить в комплект путешественника:

— Лекарства, которые вы регулярно употребляете дома. Надо запланировать взять с собой достаточное количество медикаментов для всего путешествия, а также дополнительный резерв, если возвращение домой задержится. Все лекарства надо перевозить в оригинальных упаковках с ясными этикетками, желательно такими, на которых указано ваше имя и график дозировки. Если у вас хроническая болезнь, например диабет или аллергия, рассмотрите возможность носить медицинский браслет.

— Для уменьшения головной боли, лихорадки или боли от растяжений (и других болей) пригодятся препараты, в составе которых есть paracetamolum, ibuprofenum или ацетилсалициловая кислота.

— Для уменьшения аллергии — антигистаминные средства.

— Для нейтрализации желудочной кислоты — антациды.

— Медикаменты от вестибулярных нарушений (также от тошноты), если планируется полет.

— Антибактериальная салфетка для рук или средство для чистки рук на базе спирта (содержащее 60 % или более спирта).

— Разных размеров повязки и пластыри для небольших порезов или шрамов (пластырь может быть полезен также как первая помощь, если натирает обувь).

— Повязки с креплением, например повязки-бабочки, чтобы "заклеить" края небольших порезов.

— Треугольная повязка для фиксирования травмированного места и изготовления повязок- ремней для рук.

— Эластичная повязка для обертывания травм кистей, лодыжек, коленей и локтей.

— Марля в рулонах, а также повязки 5 см и 10 см для обработки больших порезов и царапин.

— Липкая лента, чтобы фиксировать марлю на месте.

— Ножницы с закругленными концами, чтобы в случае необходимости отрезать ленту, марлю или одежду (учтите, что при путешествии воздушным транспортом они могут быть не разрешены в вашей ручной клади).

— Булавки для закрепления шин и повязок.

— Антисептические салфетки, чтобы дезинфицировать раны или очищать руки, пинцеты, ножницы или другие принадлежности (некоторые из этих предметов могут быть не разрешены в ручной клади, если вы путешествуете на воздушном транспорте).

— Мазь, гель или аэрозоль для ран, чтобы предотвратить инфекцию в порезах, царапинах и ожогах.

— Средства для очистки и дезинфекции ран.

— Одноразовые, сразу применяемые (без предварительной заморозки) холодные пакеты для охлаждения травм и ожогов, а также для использования в случае вывихов и растяжений.

— Пинцеты для удаления из кожи маленьких осколков, инородных тел, пчелиных жал и клещей (учтите, что при путешествии воздушным транспортом они могут быть не разрешены в ручной клади).

— Одноразовые резиновые перчатки для защиты рук и уменьшения риска инфекции при обработке ран.

— Термометр для измерения температуры в случае болезни.

— Солнцезащитный крем с SPF 15 или выше.

— Желе алоэ от солнечных ожогов.

— Средство для отпугивания насекомых (средства, подходящие для детей, не должны содержать более 10–15 % DEET (диэтилтолуамида) и от 30 % до 50 % DEET или до 15 % пикаридина для взрослых, так как химическое вещество может причинить вред, впитываясь через кожу. Не используйте средство для отпугивания насекомых для младенцев до 2-месячного возраста).

— Безрецептурные лекарства от диареи (консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом о рецепте на антибиотики, которые можно использовать в случае диареи).

— Лекарства от кашля и простуды.

— Список необходимых рецептурных медикаментов и общих названий.

— Презервативы.

— Дополнительная пара контактных линз или очков, если ими пользуетесь.

Меры предосторожности

Foto: F64

С лекарствами, находящимися в аптечке первой помощи, обязательно соблюдайте те же меры предосторожности, что и со всеми лекарствами, и используйте их только так, как рекомендовал врач или фармацевт. Убедитесь, что дети не могут добраться до сумки первой помощи; когда только возможно, используйте замки для безопасности детей. Учитывайте также ограничения объема ручной клади. Некоторые из этих вещей во время полета, возможно, надо будет поместить в зарегистрированный багаж. Проверьте сроки годности. Если у кого-то есть угрожающая жизни аллергия, всегда носите с собой соответствующие медикаменты. Ни в коем случае не храните медикамент под прямыми лучами солнца.

Если путешествует человек с хронической болезнью

Хроническая болезнь не должна удерживать людей от наслаждения путешествиями. Как и с другими болезнями, люди, у которых есть хронические болезни, как можно раньше перед путешествием должны связаться со своим оказывающим услуги здравоохранения лицом. Обязательно надо обсудить все возможные риски и планировать иммунизацию, дополнительное приобретение таких лекарств и других медицинских устройств, которые могут потребоваться до путешествия или во время путешествия.

Перелеты для пациентов с диабетом

Сахарный диабет вызывает изменения в кровеносных сосудах, в результате которых повышается риск тромбов. Поэтому у пациентов с диабетом в длительных полетах могут отекать ноги и возникать другие неудобства. Надо помнить, что опасные кровяные сгустки, или тромбы, могут образоваться и после длительного сидения. Чтобы помочь снизить эти риски, рекомендуем:

— прогуливаться и/или вытягивать ноги и руки по меньшей мере один раз в час;

— сидя в самолете, поднимать ноги несколько раз в час;

— носить хорошо прилегающие или компрессионные чулки;

— если это рекомендовано оказывающим услугу здравоохранения лицом, профилактически используйте небольшую дозу препарата, содержащего ацетилсалициловую кислоту (это не надо делать тем, кто уже употребляет разжижающие кровь медикаменты).

Пациентам с диабетом важно иметь информацию о медицинских учреждениях, доступных в стране, куда вы едете. Отметьте себе также имена тех оказывающих медицинское обслуживание лиц, с которыми надо связаться в чрезвычайной ситуации. Обязательно убедитесь, что вы приобрели полис страхования здоровья с соответствующим покрытием, если ваша хроническая болезнь обострится. Наконец, убедитесь, что во время всего путешествия вы можете немедленно получить доступ к своим медицинским документам, если возникнет такая необходимость.

Счастливого пути!

"Вероятнее всего, ничего из названного вам в путешествии не понадобится, — убеждена Эрика Петерсоне. — Однако если все-таки случатся какие-то сложности и вы будете хорошо подготовлены, они не превратятся в катастрофу, а только в небольшое приключение, какие бывают в путешествии", — советует фармацевт.

Для подготовки статьи использованы материалы медицинского сайта Johns Hopkins Medicine