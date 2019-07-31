На зарубежных курортах плавательный бассейн оказывается опаснее ныряния и водных мотоциклов

Лето – наиболее активный сезон для путешествий, и значительная часть жителей Латвии охотно наслаждается им и на зарубежных курортах. Для многих поездка на зарубежные курорты ассоциируется со спокойным и ленивым отдыхом, а для других – с новым опытом, адреналином и "экзотическим" спортом в местах отдыха теплых стран.

В сезон летних путешествий нынешнего года – начиная с мая – страховое общество BALTA (группа PZU) в виде возмещений по страхованию путешествий выплатило уже почти 140 000 евро. В среднем каждое пятое возмещение по страхованию путешествий связано с травмами, полученными во время отдыха. К тому же, как свидетельствует статистика страховщиков по заявленным случаям возмещений, чаще всего отдыхающие получают травмы не в рискованных мероприятиях, а в бытовых ситуациях у плавательного бассейна.

Наибольшая опасность для отдыхающих – мокрые плитки бассейнов и горки для спусков

"Хотя неоспоримо, что такие экстремальные развлечения, как ныряние, катание на водных мотоциклах и рафтинг, являются развлечениями повышенной опасности, опыт BALTA свидетельствует, что чаще всего травмы на курортах и вблизи воды можно получить в ходе совсем обычных развлечений на пляжах, возле гостиничных бассейнов и в парках водных аттракционов, где охотно резвятся дети и молодежь. В основном это травмы ног, которые получают при скольжении с горок бассейна, поскользнувшись в воде или неудачно прыгнув в бассейн", – рассказывает Людмила Щеголева, руководитель продуктов BALTA.

Статистика возмещений BALTA свидетельствует, что для отдыхающих одинаково опасны как мокрая плитка бассейнов, где можно легко поскользнуться, так и толпы отдыхающих – ежегодно страховое общество получает множество заявок на возмещение ущерба от травм, полученных при спуске с горки бассейна и столкновения с каким-либо другим отдыхающим.

Эксперт по страхованию напоминает, что особенно важно не бегать по территории возле бассейна, а в самом бассейне не забываться и замечать других отдыхающих. Конечно, нельзя забывать об основных принципах безопасности, в том числе не прыгать в воду в незнакомых местах, а также что у детей должно быть необходимое оснащение для безопасности, соответствующее их навыкам плавания. Представитель BALTA советует создать хорошую традицию – прежде, как предаться отдыху, сначала тщательно ознакомиться с правилами безопасности на месте отдыха.

Путешественникам, которые любят адреналин

Нередко отдыхающие используют отпуск, чтобы получить хорошую порцию адреналина – все чаще путешественники выбирают включение в свои страховые полисы различных отпускных мероприятий, в том числе экстремальные виды спорта. Под ними страховщики понимают мероприятия повышенной опасности, в том числе хождение под парусом, виндсерфинг, вейкборд, кайтборд, езду на мотоциклах, мотороллерах и квадроциклах, участие в марафоне, посещение сафари и многие другие, захватывающие дух приключения.

В страховом обществе BALTA указывают, что одно из мероприятий, которое в последние годы среди любителей адреналина становится все более популярным – это ныряние, или дайвинг. Для многих отдыхающих это является главной целью путешествия, и они отправляются в особенно живописные места, чтобы насладиться пейзажами глубин. Хотя, по опыту BALTA, заявки на возмещение ущерба, связанного с дайвингом, регистрируются сравнительно редко, это не только наиболее красивый, но и наиболее опасный водный вид спорта, связанный с возможностью получения опасной для жизни баротравмы. В случае серьезных баротравм необходима также срочная эвакуация и оказание помощи.

"По опыту BALTA, наибольшее выплаченное возмещение за один день лечения в связи с баротравмой составило более 11 000 евро только за медицинские исследования. Это было только оказание неотложной помощи в случае легкого заболевания – стационар, эхокардиограмма, декомпрессионная камера, являющееся очень дорогой услугой, и другие исследования. Если бы возникли более серьезные проблемы со здоровьем, то и расходы оказались бы значительно больше. Следует считаться с тем, что и возвращение на родину, в зависимости от вида транспортировки, стоит от 4000 евро и более", – указывает Людмила Щеголева.

Все ситуации никогда невозможно предусмотреть, однако обдумывая свое путешествия и запланированные мероприятия, всегда можно выбрать соответствующее покрытие полиса, которое предохранит от финансовых потерь в различных жизненных ситуациях. Л. Щеголева напоминает: перед путешествием следует убедиться, что запланированные отпускные мероприятия включены в покрытие страхового полиса. Не менее важно следующее: прежде чем наслаждаться экстремальными развлечениями, желательно оценить свои возможности, физически подготовиться к путешествию, если это необходимо, а также выполнять все необходимые мероприятия по безопасности, чтобы полученный по завершению путешествия опыт можно было вспоминать с приятными эмоциями.