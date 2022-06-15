На зиму в теплые страны: с октября airBaltic начнет летать в Марракеш

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в конце октября начнет полеты по новому маршруту из Риги в Марракеш (Марокко). Марракеш – самый популярный город в Марокко среди туристов из других стран. Отсюда можно удобно добраться до Атласских гор и пустыни Сахара, а также других интересных мест.

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Полеты по маршрутам Рига-Марракеш (Марокко) будут выполняться на самолетах Airbus A220-300. Время полета в Марракеш составит 5 часов 30 минут. Цена - от 149 евро.

airBaltic продолжает предлагать широкие возможности авиасообщения из Риги, Таллина, Вильнюса и Тампере в ведущие европейские деловые центры и транзитные узлы, а также большой выбор маршрутов для отдыха. С полным расписанием полетов airBaltic можно ознакомиться на сайте компании www.airbaltic.com.

"Мы рады представить первый прямой рейс airBaltic в Африку. Являясь ведущей авиакомпанией в странах Балтии, мы продолжим укреплять нашу сеть полетов и добавлять в план рейсов развлекательные и бизнес-направления в дополнение к напряженному летнему и зимнему сезонам", — сказал председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.