Надо ехать! 25 января Вильнюсу исполняется 700 лет и вот список мероприятий, которые обязательно нужно посетить

Совсем скоро столица Литвы – Вильнюс – будет отмечать серьезный юбилей. Но, несмотря на то, что городу исполнятся солидные 700 лет, это его нисколько не старит. Да и планы на нынешний, 2023 год, в Вильнюсе грандиозные: празднования начнутся совсем скоро – 25 января – и продлятся целый год.

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Итак, что же начнется в столице Литвы 25 января?

25 января – Фестиваль света



В этот день в Вильнюсе заработает Фестиваль света. Гостей и жителей города будут ждать инсталляции художников из Франции, Канады, Великобритании, Нидерландов, Испании, Италии и Литвы. Начало праздничного года ознаменуется уникальным музыкально-световым шоу на Соборной площади, где посетители окажутся в мире волшебного света.

Foto: Saulius Ziura

Олицетворением визуальной идентичности фестиваля станет вильнюсская телебашня, считающаяся одним из самых высоких зданий в мире (326 метров). Башня будет превращена в летающую тарелку, поднимающуюся в небеса как символ стремления людей открывать неизведанные горизонты и воплощение темы этого года — футуризма. Произведения искусства иллюминации исследуют концепции времени, объективной реальности, технологий, материи и пространства.

Как и каждый год, световые инсталляции, креативные решения по освещению архитектурных сооружений и объекты цифрового искусства будут представлены в самых неожиданных местах города: францисканский монастырь 14 века в Старом городе, церковь Святой Екатерины в стиле барокко, телебашня, тихие городские дворики, и, конечно, самые любимые жителями и гостями города площади и парки.

Но на световых инсталляциях празднование не закончится и в Вильнюсе целый год вас будут ждать разнообразные мероприятия и сюрпризы.

Весь год – полеты на воздушных шарах

На праздник можно будет взглянуть и с высоты птичьего полета. Поскольку Вильнюс является единственной столицей в Европе, где разрешены полеты на воздушном шаре над городом, литовское сообщество воздухоплавателей имеет давние традиции, которые соблюдаются во время каждого полета, включая церемонию крещения для тех, кто летает впервые, с шампанским и капелькой грязи.



Foto: "Go Vilnius"

Таким образом, посетители получат не только уникальную возможность полюбоваться на старинный город с высоты, но и тепло пообщаться.

Весь год – прогулки по Старому городу

Вильнюс, возможно, является обладателем самого большого Старого города во всей Восточной и Центральное Европе, построенного в стиле барокко. Недаром он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но даже если это и не так, то, в конце концов, Вильнюс — это город, наполненный зданиями, выстроенными в стиле поздней готики и классицизма.

Foto: Shutterstock

Повсюду видны отчетливые следы эпохи барокко, такие как церковь Св. Иоанна с интригующей средневековой колокольней и церковь Св. Казимира с куполом, напоминающим корону. Добавьте к этому яркую культурную и гастрономическую жизнь, и вы получите центр города, в котором кипит жизнь.

Январь-сентябрь – Opera.Connect: Вильнюс — город оперы

Вильнюсцы давно полюбили оперу – здесь ее начали ставить раньше, чем в Париже, а сегодня голоса солистов литовской оперы звучат по всему миру. Хотя опера является одним из старейших музыкальных жанров, она предназначена не только для любителей классической музыки. В честь 700-летия Вильнюса постановщикам удалось объединить прошлое с будущим и представить утраченное произведение XVII века, которое еще не звучало в наши дни и было восстановлено при помощи современных технологий – AIopera.

Foto: Go Vilnius

AIopera, произведение, исполненное почти пять столетий назад, воскреснет 2-3 сентября 2023 года во Дворце великих князей литовских. Кроме того, проект "Опера на колесах" даст возможность всем желающим послушать отрывки из опер в неожиданных местах и спальных районах города.

25 июля – Музыкальный фестиваль "Молод как Вильнюс"

Международный музыкальный фестиваль "Молод, как Вильнюс" пройдет в столице Литвы 25 июля, в день святого Христофора — покровителя Вильнюса. В честь этого фестиваль предложит широкую программу концертов исполнителей классической, современной, эстрадной и другой музыки в любимом городом парке Вингис.

Foto: "Go Vilnius"

В 2022 году фестиваль собрал более 45 тысяч местных жителей и гостей города, в том числе бунтующих подростков, семьи с маленькими детьми и любителей оперы старшего возраста. Его популярность была обусловлена тем, что одним из главных исполнителей стал легенда шотландской поп-музыки Льюис Капальди. Организаторы пообещали сделать фестиваль 2023 года еще более грандиозным и поразить жителей и гостей города исключительными выступлениями и шоу визуальных эффектов.

Апрель-декабрь – выставка Vilnius Poker в Музее современного искусства МО

Новейший музей в Вильнюсе обязателен к посещению любителям современного искусства и тем, кто хочет познакомиться с работами современных литовских художников. Здание одного из новейших музеев Вильнюса MO Museum — подарок обществу от коллекционеров искусства Буткусов (чем-то напоминает историю с Zuzeum) — спроектировано Даниэлем Либескиндом, архитектора более десятка мировых музеев.

Foto: DELFI

Выставка "Вильнюсский покер" (Vilnius Poker), которая пройдет в апреле-декабре 2023 года в Музее современного искусства МО, предложит посетителям познакомиться с городом-лабиринтом, где правят текст, звук и изображения.

Выставка создана к 700-летию Вильнюса и воссоздает настроение города 1980-х годов, позднесоветскую эпоху, когда все казалось статичным и бесконечным, но на самом деле это был миг перед грандиозным историческим сдвигом — распадом СССР. Местные жители вспомнят, что выставка носит такое же название, что и роман 1989 года литовского писателя Ричардаса Гавелиса о Вильнюсе "Вильнюсский покер".

Весь год – посещение Ужуписа



Одна из визитных карточек города — арт-район Ужупис, вильнюсский Монмартр. Когда-то в парке у реки работал монастырь бернардинок, но в советское время его здания отдали Академии художеств, а окрестности заселили художники и студенты. А в годы независимости и состоятельные горожане осознали, что жить вдоль реки — особое счастье, что сразу отразилось на ценах.

Свой вольный дух Ужупис сохранил и по сей день, став государством в рамках города. Со своим президентом и Конституцией, которую можно прочесть и на русском языке. Среди ее статей - "Человек имеет право на горячую воду, отопление зимой и черепичную крышу", "Каждый имеет право ошибаться", "Никто не имеет права на насилие", "Каждый имеет право плакать", "Каждый имеет право не бояться"… Правда, пограничный контроль здесь работает лишь раз в году — 1 апреля, в День независимости Ужуписа. В этот же день все желающие могут поставить себе в паспорт специальный штамп Ужуписа.

Foto: DELFI

Бродить по вольной республике можно часами, заглядывая в принарядившиеся к Рождеству дворики, фотографируясь с Трубящим ангелом, пристраиваясь в очередь за лучшей в городе пиццей или напросившись в мастерскую керамики, которую закаляют в тесте — как это делали несколько веков назад.

Памятник неизвестному учителю, галерея современного искусства, качели судьбы над речкой Вильняле и необычный Иисус с рюкзаком. В рюкзаке понятно что — камни. В средневековом Вильнюсе критически не хватало стройматериалов, поэтому приезжих обязывали либо платить пошлину, либо привозить два увесистых булыжника. Но не держать за пазухой.

Дополнительную информацию о программе празднований 700-летия Вильнюса можно найти ЗДЕСЬ.



В 1323 году Гедиминас, великий князь Литовский, впервые упомянул город в своих письмах иностранным купцам и ремесленникам. День 25 января стал официальным Днем рождения Вильнюса как города.