Наедине с Санта-Клаусом: 8 идеальных рождественских городов Европы без толп людей

По мере приближения рождественского сезона многие европейские города превращаются в зимние сказочные страны. Снег покрывает крыши Праги, у венского Дворца Шенбрунн устанавливают гигантскую елку, а на улицах Франкфурта вырастает один из крупнейших в Европе рождественских рынков. Но этот праздник привлекает огромные толпы.

Однако достаточно и мест, где не столь многолюдно, но не менее красиво. Чтобы ощутить дух Рождества, избежав народных масс, отправляйтесь в эти европейские города.

Винчестер, Англия

Foto: Vida Press

Древняя столица Англии завораживает в любое время года, но в декабре Винчестер особенно красив. Этот спокойный город во время зимнего праздничного сезона загорается рождественскими огнями рынка, а возле средневекового собора заливают каток.

Посетить службу в соборе стоит, даже если вы не религиозны; есть что-то очаровательное в том, как рождественские гимны звучат эхом в самом длинном нефе в Европе. Не пропустите поездку на паровозике Watercress Line, который отвезет вас на экскурсию по Рождеству с мясными пирогами и вином для взрослых и пряниками для детей.