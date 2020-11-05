1 11
1. Бриллианты и корона безземельного короля Джона
Найди меня, если сможешь: Топ-10 сокровищ, которые все еще пытаются искать
Foto: AFP/Scanpix

Сокровища — это хорошо. Золото, бриллианты, другие драгоценные камни и металлы. Потерянные сокровища — это еще лучше. Это тайна, часто покрытая мраком, интрига и рой охотников за затонувшими кораблями, любители покопаться в пещерах в труднодоступных районах и покорпеть над документами в пыльных библиотеках.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сокровища пропадают постоянно — спросите любого ребенка дошкольного возраста, он или она вам подтвердит! Но некоторые сокровища пропали так давно или при таких загадочных обстоятельствах, что стали легендой. Вот 10 наиболее впечатляющих из них.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 11
1. Бриллианты и корона безземельного короля Джона

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Путешествия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!