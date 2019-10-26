Найди меня, если сможешь: Топ-10 сокровищ, которые все еще пытаются искать

Сокровища — это хорошо. Золото, бриллианты, другие драгоценные камни и металлы. Потерянные сокровища — это еще лучше. Это тайна, часто покрытая мраком, интрига и рой охотников за затонувшими кораблями, любители покопаться в пещерах в труднодоступных районах и покорпеть над документами в пыльных библиотеках.
Сокровища пропадают постоянно — спросите любого ребенка дошкольного возраста, он или она вам подтвердит! Но некоторые сокровища пропали так давно или при таких загадочных обстоятельствах, что стали легендой. Вот 10 наиболее впечатляющих из них.
- 1. 1. Бриллианты и корона безземельного короля Джона
- 2. 2. Идите и найдите затерянный город Пайтити
- 3. 3. Миллионы и дыра в кармане Пола Крюгера
- 4. 4. Старые медные свитки стали от сокровищ липки
- 5. 5. Flor De La Mar уплыл по волнам
- 6. 6. 100 лет потеряны уже чудные яйца Фаберже
- 7. 7. В пучине сгинули морской и San Miguel, и весь конвой
- 8. 8. Кладоискателей манят хоромы сплошь из янтаря
- 9. 9. Рыцари без страха и упрека увезли сокровища далеко
- 10. 10. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и остров Оук!
TagsПутешествия
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