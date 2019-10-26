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1. Бриллианты и корона безземельного короля Джона
Найди меня, если сможешь: Топ-10 сокровищ, которые все еще пытаются искать
Foto: AFP/Scanpix

Сокровища — это хорошо. Золото, бриллианты, другие драгоценные камни и металлы. Потерянные сокровища — это еще лучше. Это тайна, часто покрытая мраком, интрига и рой охотников за затонувшими кораблями, любители покопаться в пещерах в труднодоступных районах и покорпеть над документами в пыльных библиотеках.

Сокровища пропадают постоянно — спросите любого ребенка дошкольного возраста, он или она вам подтвердит! Но некоторые сокровища пропали так давно или при таких загадочных обстоятельствах, что стали легендой. Вот 10 наиболее впечатляющих из них.

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1. Бриллианты и корона безземельного короля Джона

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