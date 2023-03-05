Наркотики, электронные сигареты и камуфляж: что может стать причиной неприятностей для туристов в других странах?

Предметы или вещества, которые не только не запрещены в наших пенатах, но и свободно покупаются и используются, в некоторых других странах могут быть в лучшем случае конфискованы, а в худшем – повлечь за собой штрафы, арест, высылку из страны и даже тюремное заключение.

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Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому перед поездкой в другую страну, особенно если вы отправляетесь в Азию, на Ближний Восток, в Африку или Южную Америку, необходимо изучить, что разрешено, а что запрещено. В противном случае ваше путешествие может закончиться уже в местном аэропорту, где таможенники решат проверить содержимое вашего багажа.

National Geographic предлагает вам узнать, какие запреты действуют в странах мира и что на самом деле происходит с туристами, которые их нарушают.

Поставка болеутоляющих средств закончилась тюремным заключением

9 октября 2017 года в международном аэропорту Хургады была арестована 33-летняя гражданка Великобритании Лора Пламер. Сотрудники таможенной службы, досматривая ее чемодан, обнаружили, что она взяла с собой 290 таблеток трамадола.

Она объяснила охранникам, что таблетки трамадола предназначены для ее мужа Омара Абдель-Азима, страдающего от болей в спине. Следует отметить, что хотя во многих странах трамадол является легальным болеутоляющим средством, отпускаемым по рецепту, в Египте его продажа частным лицам запрещена.

Лора утверждала, что не знала, что препарат запрещен в Египте, поэтому не пыталась его скрыть и была удивлена, когда ее задержали. Однако Пламер было предъявлено обвинение в хранении наркотиков и попытке контрабанды. Согласно суровому египетскому законодательству, ей грозило до 25 лет тюрьмы или даже смертная казнь.

Дело получило широкую огласку во всем мире, но это не спасло Пламер от тюрьмы. Суд приговорил ее к трем годам заключения в печально известной тюрьме Кен. Там также отбывают наказание боевики "Исламского государства" и "Братьев-мусульман".

К счастью, Пламер провела за решеткой лишь треть срока – один год и один месяц. Она была освобождена вместе с почти 7 000 других заключенных, которые были досрочно освобождены президентом Египта в честь годовщины революции 2011 года в стране.

Следует отметить, что Египет – не единственная страна, где запрещено носить трамадол в сумке. Например, он запрещен в Греции и Объединенных Арабских Эмиратах.

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Среди других запрещенных к провозу в багаже веществ – лекарства, содержащие псевдоэфедрин. Их запрещено ввозить в Японию. Это вещество относится к классу сосудосуживающих средств, которые облегчают дыхание. Псевдоэфедрин содержится во многих жаропонижающих и противогриппозных препаратах, таких как Theraflu, Nurofen и других. Следует отметить, что при необходимости лекарства, содержащие это вещество, можно приобрести на месте.

В Сингапуре даже требуется специальное разрешение на ввоз снотворных, противотревожных препаратов и сильных болеутоляющих средств. Другая азиатская страна, Индонезия, также запрещает ввоз снотворных и кодеиносодержащих лекарств.

В Коста-Рике разрешено ввозить только то количество лекарств, которое необходимо для пребывания в стране, и только при наличии соответствующей справки от врача. Кроме того, при поездке в Китай необходимо иметь при себе справку от врача с перечнем и обоснованием количества принимаемых лекарств.

Спутниковые телефоны только со специальным разрешением

В течение многих лет иностранцам было запрещено ввозить в Индию спутниковые телефоны и устройства для обмена сообщениями. После того как выяснилось, что террористическая атака в Мумбаи в 2008 году была совершена с помощью спутниковых телефонов, были введены более строгие правила в отношении этих устройств.

Это связано с тем, что спутниковые телефоны обходят систему мобильной связи Индии, и правительству трудно их контролировать или отслеживать. Однако туристы могут пользоваться ими, если они получили специальное разрешение от местного министерства связи.

У топ-менеджера крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, который был ненадолго арестован в 2022 году за использование такого телефона, такого разрешения не было. 62-летний Фергус Маклеод, выпускник Оксфордского университета, отвечающий в компании за связи с инвесторами, объяснил, что купил спутниковый телефон в 2017 году из-за характера своей работы, поскольку он часто бывает в районах с плохой телефонной связью. Маклеод был отпущен под залог, но позже явился в суд, где ему был назначен штраф.

Спутниковые телефоны также запрещены или строго регулируются на Кубе, в Китае, Бангладеш, Нигерии, Северной Корее, Судане, Пакистане, России и других странах.

Нет одежде в камуфляжном стиле и биноклям ночного видения

Популярные туристические направления Карибского бассейна, такие как Антигуа, Барбадос, Гренада, Ямайка и Сент-Люсия, имеют строгие законы, запрещающие гражданским лицам носить одежду, похожую на военную форму. Такую одежду даже не разрешается сдавать в багаж. Камуфляжные рюкзаки или сумки также запрещены.

Этот запрет существует в странах, которые пережили внутренние конфликты с повстанческими группами или террористами и не хотят, чтобы гражданских лиц и туристов принимали за вооруженных бойцов.

Путешественники, отправляющиеся на сафари в африканские страны, такие как Зимбабве или Замбия, должны знать, что в этих странах, а также в Египте и на Кубе, также следует избегать использования военного снаряжения. Например, биноклей, особенно если они оснащены функцией ночного видения. Такие предметы должны находиться только в руках военнослужащих.

За решетку за использование электронных сигарет

Если вы отправляетесь в Таиланд, вам следует знать, что электронные сигареты запрещены в стране с 2014 года. Любой житель или турист, нарушивший этот закон, может быть арестован. Нарушителю грозит штраф, в несколько раз превышающий стоимость нелегального продукта, или даже тюремное заключение сроком до десяти лет.

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Хотя закон о запрете электронных сигарет действует уже почти десять лет, газеты время от времени сообщают о новых неприятностях для туристов. Один из таких случаев был зафиксирован в 2019 году на острове Пхукет. Француженка была остановлена местной полицией, когда ехала на скутере в качестве пассажира с электронной сигаретой в руке.

Она наняла адвоката, явилась в суд, где ее оштрафовали на 40 000 бат (около 1 200 евро) и обязали покинуть страну. В общей сложности поездка с электронной сигаретой обошлась ей в 286 000 бат (8 000 евро), включая расходы на адвоката и судебный процесс.

В том же году суд Паттайи оштрафовал звукооператора, работавшего на концерте голландского певца Джерард Джолинга, на 30 000 батов (850 евро). Полицейские заметили его на улице с электронной сигаретой. Джолинг попытался вмешаться, чтобы защитить своего работника, и также был временно задержан.

Прятать наркотики в рыбе или авокадо – не лучшая идея

Есть множество историй о людях, которые нарушили закон по незнанию. Однако каждый день таможенники сталкиваются с теми, кто пытается провезти запрещенные вещества и предметы сознательно.

Например, контрабандисты часто используют рыбу для перевозки запрещенных веществ, поскольку ее аромат, по крайней мере, по их мнению, может скрыть запах наркотиков от служебных собак. Однако на это нельзя полагаться. Например, в 2016 году сотрудники службы безопасности международного аэропорта Майами перехватили очередную партию рыбы, начиненной кокаином. На этот раз 20 килограммов наркотиков были спрятаны в крупной замороженной рыбе. Оценочная стоимость такого груза на черном рынке может составлять более 450 000 долларов.

Еще 142 килограмма кокаина стоимостью 7 миллионов долларов были обнаружены спрятанными среди плодов авокадо. Однако сотрудникам службы безопасности международного аэропорта Майами вновь удалось сорвать международную контрабандную операцию.

Не только в аэропортах охранникам приходится противостоять наркокартелям. Например, в Сан-Диего сотрудники таможенной службы обнаружили большой туннель, прорытый под границей США и Мексики.

Диаметр тоннеля составлял 1,2 метра, а глубина - около 6 метров. В тоннеле также находилось 799 килограммов кокаина, 75 килограммов метамфетамина и 1,6 килограмма героина, которые предназначались для продажи на черном рынке. В общей сложности были арестованы шесть контрабандистов, которым были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков.