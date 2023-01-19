Нарушил – плати. Что произойдет, если вы получите штраф за нарушение ПДД в странах Евросоюза?

Ничто так не портит возвращение из отличного отпуска, проведенного в поездке по Европе на машине, как пришедший вам штраф за нарушение правил дорожного движения. К сожалению, это может произойти даже через несколько месяцев после того, как вы счастливо вернулись домой и уже сто раз забыли, где и когда что-то могли нарушить.

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Многие думают, что, покинув посещаемую страну, штраф можно не принимать во внимание. Но если вы нарушили правила дорожного движения за границей, то, по возвращению домой, штраф не забудется. В странах ЕС информация о водителе может передаваться между странами, и штраф будет автоматически отправлен по вашему адресу. Причем для некоторых правонарушений срок не ограничен, поэтому штраф может прийти через много месяцев после поездки.

Сюда входят штрафы за превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, проезд на красный свет или использование полосы, отведенной для общественного транспорта.

Каков размер штрафа за превышение скорости в ЕС?



Одним из наиболее распространенных правонарушений, совершаемых за рулем, является превышение скорости. Штрафы за это нарушение варьируются в зависимости от страны.

В Италии штрафы начинаются с 42 евро за превышение скорости на 10 км в час и доходят до 21 714 евро за превышение скорости от 40 до 60 км в час.

Во Франции штраф за превышение скорости по умолчанию составляет 135 евро, а в Германии штраф варьируется от 30 евро за превышение лимита на 10 км в час до 680 евро за превышение скорости на 70 км в час и более.

В Испании штраф за превышение скорости начинается от 100 евро. Дополнительно на суммы штрафов в некоторых странах можно посмотреть здесь и здесь.

Если полиция поймает вас за превышением скорости в этих странах, вас могут попросить заплатить штраф на месте.

Что если я не заплачу штраф?



Это может быть заманчиво, но игнорировать штраф, полученный вами в поездке за границу не рекомендуется. Если выбросить письма в мусорный ящик, то штраф ведь никуда не исчезнет. Вам придут следующие письма с напоминанием и требования станут более настойчивыми.

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Штраф также может увеличиваться по мере того, как вы оттягиваете платеж. Во Франции, например, если вы ждете 45 дней, чтобы заплатить штраф за превышение скорости, он увеличивается до 375 евро с первоначальных 135 евро.

В худшем случае страна, в которой вы нарушили ПДД, может отправить коллектора на ваш адрес. Вы также можете обнаружить, что будущие поездки за границу окажутся сопряжены с дополнительными трудностями.

Если, с другой стороны, вы немедленно заплатите штраф, вы можете получить скидку. В Италии, например, сумма снижается на 30%, если штраф уплачивается в течение пяти дней. Во Франции оплата в течение 15 дней означает потенциальное снижение штрафа за превышение скорости со 135 до 90 евро.

Нужно ли платить штраф, если вы взяли машину напрокат?



Даже если вы арендовали автомобиль, находясь в ЕС, вы все равно несете ответственность за уплату любых наложенных штрафов. Это будет прописано в вашем договоре. Прокатная компания, скорее всего, получит прямое уведомление о штрафе, а затем свяжется с вами для оплаты.

Вы даже можете увидеть списание средств с вашей кредитной карты до того, как оплатите штраф. Часто это административный сбор компании по прокату автомобилей за обработку билета.

Неуплата может означать, что вам откажут в аренде автомобиля в стране, где вы получили штраф.