"Нас здесь быть не должно". 9 прекрасных пляжей, которые пострадали из-за людей

В мире много великолепных пляжей, которые обязательно понравятся даже тем, кто не поклоняется солнцу. Но, к сожалению, некоторые пляжи стали привлекать слишком много туристов. Business Insider рассказывает о девяти популярных пляжах, которые сильно испортились "благодаря" людям.
Майя-бэй, остров Пхи-Пхи-Лей, Таиланд
Власти Таиланда закрыли Майя-бэй для туристов до 30 сентября, чтобы дать пляжу отдохнуть от толп людей и вернуть его к жизни. Вышедший на экраны в 1998 году триллер "Пляж" с Леонардо Ди Каприо проложил людям дорогу к этой красивой бухте, и с тех пор туристы устремляются туда нескончаемым потоком. По данным The Telegraph, бухту посещает до 5000 отдыхающих в день.
Советник Департамента национальных парков Таиланда сказал, что ежедневный наплыв лодок, которыми прибывают туристы, наносит ущерб коралловым рифам и всей экосистеме залива.
- 1. Аутер-Бенкс, Северная Каролина
- 2. Кута-бич, Бали, Индонезия
- 3. Пляжи острова Боракай, Филиппины
- 4. Камило-бич, Гавайи, США
- 5. Пляжи острова Косумель, Мексика
- 6. Пляжи Галапагосских островов, Эквадор
- 7. Пляжи Гуанабара-бэй, Рио-де-Жанейро, Бразилия
- 8. Пиг-бич, Биг Мэйджор-кей, Багамы
TagsБразилия Индонезия Мексика Пляж США Таиланд Филиппины Эквадор
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