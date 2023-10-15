Насколько безопасны поездки в соседние с Израилем страны – Египет, Турцию и Иорданию?

Возможно, вы давно мечтали о поездке на курорт в Египет, Иорданию или Турцию, но война в Израиле нарушила ваши планы. И это очень серьезно. Стоит ли рисковать несколькими днями, проведенными на солнце? Давайте посмотрим, какие места могут стать альтернативой самым популярным направлениям в конце года!

В связи с угрозой безопасности в Израиле некоторые путешественники могут пересмотреть свои планы относительно поездок в близлежащие страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания и Турция.

Насколько безопасны поездки на популярные курорты в этом регионе?

"Прежде чем планировать такую поездку, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с актуальной информацией о правилах въезда и ситуации с безопасностью за рубежом, размещенной в разделе Ceļojumu brīdinājumi на сайте Министерства иностранных дел. Информация на сайте основана на официальных данных, полученных от аккредитованных в Латвии посольств иностранных государств или латвийских представительств за рубежом, – обращает внимание Консульский департамент МИДа. – Если страна, о которой идет речь, не входит в список предупреждений министерства о поездках, то всегда имеет смысл уточнить вопросы въезда в дипломатическом или консульском представительстве конкретной страны".

Кроме того, Консульский отдел Министерства иностранных дел рекомендует путешественникам посещать официальные сайты других государств, на которых публикуются предупреждения о поездках в другие страны. Например, сайт Великобритании или сайт США.