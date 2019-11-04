Натуральный обмен: Сотни отелей по всему миру примут туристов бесплатно в обмен на услуги

C 18 по 24 ноября пройдет глобальная акция World Barter Week. В течение одной недели туристы смогут бесплатно забронировать жилье в различных странах мира в обмен на выполнение определенных обязанностей. Об этом пишет портал turizm.ru со ссылкой на официальный сайт акции.

В 2019 году к акции World Barter Week присоединятся отели 64 стран, включая США, Таиланд, Тунис, Нидерланды, Португалию, Францию, Италию и Россию. С 18 по 24 ноября туристы получат возможность жить в отелях-участниках без оплаты. Вместо этого постояльцы должны будут предложить хозяевам какие-либо свои полезные навыки или оказать услугу из заранее известного списка.

Так, гостевой дом La Maison Blanche Aux Volets Bleus во французском городке Ван готов предоставить ночлег с завтраком и бесплатным Wi-Fi в обмен на работу в саду или перевод их собственного сайта на испанский и итальянский языки. Отель Klong-muang-inn в тайской провинции Краби бесплатно разместит гостей, если они окажут помощь в отдельных ремонтных работах внутри или на территории. В Нидерландах у туристов появится возможность остановиться в 2-комантной квартире недалеко от центра. Особенно рады ее хозяева будут массажистам, столярам и нянечкам. Кроме того, они всегда готовы рассмотреть собственное предложение бартера от путешественников.

Рекордсменом по количеству участников акции является Италия. Это неудивительно, ведь именно здесь в 2009 году впервые прошла World Barter Week. Спустя 10 лет проживание по бартеру в течение недели предлагают уже 407 объектов размещения. Из них более двух десятков отелей расположены в Риме. При этом некоторые готовы на бартерную систему размещения круглогодично. Есть в World Barter Week и российские участники. Среди них апартаменты на Арбате в Москве. Проживание здесь можно обменять на услуги в области рекламы. А сочинский гостевой дом "Эль Платано" на побережье Черного моря ждет гостей, которые помогут снять видеоролик о пансионе или окажут помощь в ведении хозяйства и уборке урожая.

Подробный список участников Barter Week размещен на сайте акции.