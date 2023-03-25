На туристической тропе в Испании Каспар Сяяр упал со скалы и подвернул ногу. Перед ним стоял выбор: ждать смерти или попытаться спастись.

Не поступив в позапрошлом году на медицинский факультет Тартуского университета, Каспар решил развеяться и решить, что делать дальше, отправившись в одиночку в путешествие по самым известным туристическим тропам южной Европы. В наши дни так поступают многие молодые люди, чтобы по максимуму воспользоваться появившимся свободными временем до следующих экзаменов в университет.

Однако история Каспара отличается от других. Полученным им жизненный опыт скорее напоминает приключенческий фильм, в котором герой сталкивается с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями и, несмотря на то, что смерть дышит ему в затылок, чудесным образом спасается. Но в этой истории противники героя — не плохие парни с оружием, а более могущественная сила — матушка-природа.

Началось всё довольно обычно. В сентябре 2021 года Каспар прилетел в северную Испанию и отправился по пешеходной тропе Рута-Пикос-де-Эуропа. По заранее составленному плану он должен был пройти этот 125-километровый маршрут за пять дней, после чего отправиться в поход по Италии и затем перебраться на Балканский полуостров. Но с самого начала поход не задался. Примерно через 16 километров после начала пути Каспар заблудился. В телефоне у него были скачены карты, но, как ему позже рассказали местные жители, проложенный маршрут и дорожные указатели не соответствовали действительности.

Читая карту, Каспар решил, что ему нужно двигаться по берегу реки, которая ведет к маленькой деревне. И он пошел...

Роковое падение

По дороге Каспару встретился небольшой обрыв, через который он решил перепрыгнуть, благо расстояние, как ему показалось, было совсем крохотным. В тот момент он не мог даже подумать, что из-за прошедшего накануне дождя камни оставались скользкими. В результате Каспар поскользнулся, потерял равновесие и упал с обрыва вниз. Позднее он подсчитал, что упал с высоты примерно от двух до трех метров.

Каспару удалось приземлиться на ноги, но его правая нога по колено увязла в гравии. Очень сильно болела спина, так как вся тяжесть тела легла на правую ногу.

Самого момента падения Каспар не помнит. Но он до сих пор помнит ту невыносимую боль в спине, которую почувствовал, когда приземлился. Каспар вытащил ногу из гравия и увидел, что голень сломана пополам, половина ноги держалась только на коже.