Наводнение в Италии: безопасно ли туда лететь на отдых и где искать помощь в случае опасности?

Прямо сейчас Италия переживает сильнейшее за последние 100 лет наводнение: из-за сильнейших дождей в провинции Эмилия-Романья в последние дни из берегов вышла 21 река, затопив местами целые города. 13 человек погибли, тысячи лишились крова и были вынуждены покинуть свои дома.

Гран-при Формулы-1 в Эмилии-Романье, запланированное на эти выходные, было отменено, а ущерб, нанесенный природной стихией, уже оценивается в несколько миллиардов евро. И пока итальянские власти пытаются разобраться с последствиями наводнения, туристом лучше держаться от этих регионов подальше.

Помимо Италии "апокалиптические" наводнения и оползни также вызвали хаос в Хорватии, Боснии и Словении. Эксперты предупреждают, что в Южной Европе растет число стихийных бедствий, связанных с климатом.

В столице региона, городе Болонья, туристический совет призвал граждан ограничить свои поездки только самыми необходимыми делами. А правительство Великобритании выпустило предупреждение для путешественников: "Рекомендуется держаться подальше от берегов рек и зеленых зон, пострадавших от наводнения. Движение транспорта, в том числе между Болоньей и Римини, может быть затруднено". Они призвали людей проверять ситуацию перед поездкой и следовать инструкциям местных властей.

Министерство иностранных дел Латвии пока никаких предупреждений относительно поездок в Италию не выпускало. Но на сайте министерства есть ссылка на Службу гражданской обороны Италии, где регулярно публикуются метеорологические предупреждения, последнее из которых датировано вчерашним днем. Если в ближайшее время у вас запланирована поездка в итальянский регион Эмилия-Романья, то стоит обратить на предупреждение властей особенное внимание.

При необходимости нужно связаться с посольством Латвии в Италии по телефону +39 06 8841 227 или позвонить на круглосуточный номер консульской помощи +371 26 337711 или написать на электронную почту: palidziba@mfa.gov.lv.



Рейсы в аэропорт Болоньи и из него по-прежнему отправляются по расписанию, согласно последней информации о рейсах. Международный аэропорт Болоньи имени Гульельмо Маркони рекомендует вылетающим пассажирам выходить из дома пораньше и добираться общественным транспортом, например монорельсом Marconi Express (от центрального железнодорожного вокзала Болоньи) или автобусом.

Компания Italia Rail предупреждает, что в регионе Эмилия-Романья наблюдаются задержки, ограничения и отмены высокоскоростных поездов, поездов InterCity и региональных поездов. В заявлении, сделанном 17 мая, людям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок в течение следующих нескольких дней.



Если вы находитесь в пострадавшем регионе Италии прямо сейчас, то имейте в виду, что некоторые его достопримечательности в данный момент закрыты для посещения. По информации на 19 мая закрытыми оставались все университетские музеи города, а также недоступными являются пешеходные маршруты и велосипедные дорожки в окрестностях Болоньи. Отслеживать изменения в работе туристических объектов в городе можно ЗДЕСЬ.

Популярный туристический город Равенна, славящийся своими мозаиками византийской эпохи, также сильно пострадал от наводнения. Около 14 000 человек получили приказ покинуть свои дома в среду вечером из-за опасений, что новые реки могут выйти из берегов. "Равенна неузнаваема после нанесенного ей ущерба", – сказал мэр города Микеле де Паскале в интервью общественному радио RAI.



Эмилия-Романья приняла на себя основную тяжесть шторма, о чем свидетельствуют красные предупреждения, выпущенные итальянским правительством. Но соседние регионы – Марке и Тоскана – в которых действует "янтарный" уровень опасности – также пострадали от сильных дождей. Правительство выпустило желтое предупреждение для таких областей, как Рим и Неаполь.



