Назван лучший в мире остров

Туристический онлайн-сервис Big 7 Travel создал рейтинг лучших островов в мире для путешествий на основе отзывов посетителей. Список публикует издание Independent.
Лидером рейтинга оказался небольшой остров Флатей, расположившийся к северо-западу от Исландии и входящий в ее состав. Отмечается, что на острове длиной 19 километров проживает всего шесть человек.
Вторую строчку занял филиппинский остров Палаван в Южно-Китайском море, территория которого составляет около 300 квадратных километров.
На третьем месте оказался крупнейший остров государства Вануату Эспириту-Санто, а на четвертом — норвежский Соммарей, соединенный с материком мостом.
Кроме того, в топ-10 попали хорватский остров Корчула, острова Аран в Ирландии, остров Пемба в Занзибаре, островное государство Барбадос, остров Лумми в штате Вашингтон и Бора-Бора во Французской Полинезии.
Ранее в октябре эксперты сервиса Aviasales проанализировали покупки авиабилетов с начала 2019 года и составили рейтинг из наиболее востребованных островов среди россиян. Оказалось, что путешественники из России чаще всего летают на Кипр, Бали и Пхукет.
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