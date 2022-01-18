Назван самый шумный европейский город

Эксперты сайта money.co.uk назвали европейские города с самым высоким уровнем шума. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как плотность населения, загруженность дорожных и воздушных транспортных путей, количество развлекательных заведений и пр.

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Лидером по уровню шума оказался Париж с показателем 8,4 из 10. Эксперты отмечают большое количество пробок в городе, шум на железной дороге и избыток ресторанов с террасами и баров. Второе место досталось Лондону (8,2), которое он заслужил интенсивным воздушным трафиком. На третьей строчке — Рим (4,9), столкнувшийся с проблемой пробок и шумового загрязнения, сообщает портал "Тонкости Туризма".

В первую десятку эксперты также включили Мадрид, Барселону, Манчестер, Вену, Берлин, Бирмингем и Милан.