Названа лучшая страна для любителей вина. И это не Франция

Италия признана лучшей страной в мире для любителей вина. В мировом рейтинге она даже опередила Францию, которая всегда считалась лидером винного производства. Французы, конечно, с таким положением вещей не согласны, пишет портал turizm.ru со ссылкой на The Local.

Рейтинг составили эксперты онлайн-сервиса для путешественников Lastminute.com. Страны сравнивались по нескольким критериям, в их числе: доступность посещения виноградников, уровень проведения дегустаций, объемы продаж качественного алкоголя, а также стоимость проезда и проживания.

В итоге Италия получила наивысший балл, и во многом благодаря тому, что туристам практически из любой страны мира доступны около тысячи вариантов путешествий с дегустациями вина. Всего же в стране насчитывается 21 винодельческий регион, где выращивают виноград всех сортов.

Таким образом, Франция заняла второе место. Недовольные французы уже заявили, что первое место Италии отнюдь не означает, что местное вино лучшее в мире. Просто дело в том, что во Франции в два раза меньше мест — около 400, где можно продегустировать вина, меньше виноградников открыто для туристов — 31 против 33. Средняя цена бутылки вина в Италии также дешевле — 4,77 евро, то есть почти на евро, чем во Франции.

Французских производителей, конечно, может утешить тот факт, что их вина чаще отмечаются всевозможными наградами. Исследование показало, что во Франции за всю историю наградами отмечено 28 872 наименований, в то время как в Италии "всего" 19 160.

Третье место в рейтинге самых винных стран досталось Испании, четвертое — Южной Африке. Австралия заняла 15-е место, США — 27-е, а на последнем, 30-м — Великобритания.