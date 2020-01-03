Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году

Число жертв авиакатастроф в 2019 году составило 257 человек. Такая цифра названа в ежегодном отчете "Обзор гражданской авиации 2019" консалтинговой компании To70, пишет портал Lenta.ru.

Согласно данным организации, всего за 2019 год в мире произошло 86 авиапроисшествий, восемь из которых закончились летальными исходами. Тем не менее этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом почти в два раза. В 2018 году в общей сложности случилось 157 несчастных случаев с самолетами, в них погибли 534 человека.

Таким образом, по оценкам экспертов, в 2019 году на 5,5 миллиона рейсов приходилась одна смертельная авиакатастрофа.