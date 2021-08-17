Названы лучшие аэропорты мира в 2021 году. Риги нет даже в ТОП-100

Компания Skytrax назвала победителей премии World Airport Awards. В 2021-м лучшим аэропортом признали катарский Хамад, сообщает портал 34travel.me.

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Сейчас первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Хамад, Катар

2. Ханэда, Япония

3. Чанги, Сингапур

4. Инчхон, Южная Корея

​​​​​​​5. Нарита, Япония

​​​​​​​6. Аэропорт Мюнхена, Германия

​​​​​​​7. Аэропорт Цюриха, Швейцария

​​​​​​​8. Хитроу, Великобритания

​​​​​​​9. Кансай, Япония

​​​​​​​10. Аэропорт Гонконга

Финский аэропорт Хельсински-Вантаа занял 13 место из 100 возможных (в 2020 - 15 место). Ни одна из воздушных гаваней стран Балтии в список лучших аэропортов мира не вошла.

Самым улучшенным аэропортом года назвали аэропорт Стамбула, аэропортом с лучшим персоналом – сингапурский Чанги, лучшим внутренним аэропортом – Ханэда в Токио. Посмотреть полный рейтинг можно ЗДЕСЬ.