Названы лучшие хостелы Европы

Хостел 5 Terre Backpackers, расположенный рядом с национальным парком Чинкве-Терре в Италии, был признан лучшим в Европе по версии премии HOSCARs, которая вручается лучшим хостелам мира на основе отзывов постояльцев.

На втором месте среди европейских хостелов — The Roadhouse Prague в Праге, замыкает тройку лидеров Soul Kitchen в Санкт-Петербурге.

Премия HOSCARs организована популярным сервисом онлайн-бронирования Hostelworld. Победители выбираются среди 17,8 тысячи хостелов в 170 странах мира, зарегистрированных на этом сервисе, на основании отзывов отдыхающих.

Хостелы оцениваются по пяти критериям: соотношение цены и качества, оборудование и чистота помещений, местоположение, общая атмосфера и персонал. Премия вручается во множестве номинаций: по географическому признаку, по размеру хостела, по размеру группы отдыхающих; есть номинации для путешествующих в одиночку женщин и путешествующих в одиночку мужчин, для студентов и так далее.