Названы Лучшие кухни мира-2022: латвийская кухня заняла 93 место из 95
Foto: Shutterstock

Популярный гастрономический путеводитель Taste Atlas составил рейтинг лучших национальных кухонь по итогам 2022 года. ТОП был сформирован по результатам опроса путешественников, которые голосовали за блюда и напитки.

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Всего в рейтинге представлено 95 кухонь мира. Возглавила рейтинг итальянская кухня. Самыми любимыми блюдами туристов оказались пицца, ризотто и паста тальятелле с соусом болоньезе. Серебро рейтинга — у греческой кухни. Там особенно отмечены похожие на шаурму гирос и сувлаки, а также запеканка с баклажанами под названием "мусака". Третье место по результатам голосования — у испанской кухни. Туристы единогласно выбрали паэлью с морепродуктами, колбасу чоризо и сладкую выпечку чуррос.

ТОП-10 выглядит так:

  • итальянская кухня
  • греческая кухня
  • испанская кухня
  • японская кухня
  • ​индийская кухня
  • ​​​​мексиканская кухня
  • ​​​​​​​турецкая кухня
  • американская кухня
  • французская кухня
  • перуанская кухня
Названы Лучшие кухни мира-2022: латвийская кухня заняла 93 место из 95
Foto: Shutterstock

Латвийская национальная кухня заняла в рейтинге 93 место. Кроме того, туристы составили ТОП-10 латвийских блюд, который выглядит следующим образом:

  • карбонад
  • холодный суп
  • пирожки
  • гречка
  • суп с фрикадельками
  • черный ржаной хлеб
  • щавелевый суп
  • серый горох со шпеком
  • скландраусис
  • картофельные блинчики

А вот литовскую кухню путешественники оценили лучше и поместили в рейтинге на 44 место. Эстонская национальная кухня заняла 75 место, финская - 72 место. Национальная кухня России заняла в рейтинге 58 место, украинская - 41, китайская - 11, польская - 14, немецкая - 15.

Меньше всего путешественникам понравились национальные кухни Марокко (94 место) и Норвегии (95 место).

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