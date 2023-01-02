Названы Лучшие кухни мира-2022: латвийская кухня заняла 93 место из 95

Популярный гастрономический путеводитель Taste Atlas составил рейтинг лучших национальных кухонь по итогам 2022 года. ТОП был сформирован по результатам опроса путешественников, которые голосовали за блюда и напитки.

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Всего в рейтинге представлено 95 кухонь мира. Возглавила рейтинг итальянская кухня. Самыми любимыми блюдами туристов оказались пицца, ризотто и паста тальятелле с соусом болоньезе. Серебро рейтинга — у греческой кухни. Там особенно отмечены похожие на шаурму гирос и сувлаки, а также запеканка с баклажанами под названием "мусака". Третье место по результатам голосования — у испанской кухни. Туристы единогласно выбрали паэлью с морепродуктами, колбасу чоризо и сладкую выпечку чуррос.

ТОП-10 выглядит так:

итальянская кухня

греческая кухня

испанская кухня

японская кухня

​индийская кухня

​​​​мексиканская кухня

​​​​​​​турецкая кухня

американская кухня

французская кухня

перуанская кухня

Foto: Shutterstock

Латвийская национальная кухня заняла в рейтинге 93 место. Кроме того, туристы составили ТОП-10 латвийских блюд, который выглядит следующим образом:

карбонад

холодный суп

пирожки

гречка

суп с фрикадельками

черный ржаной хлеб

щавелевый суп

серый горох со шпеком

скландраусис

картофельные блинчики

А вот литовскую кухню путешественники оценили лучше и поместили в рейтинге на 44 место. Эстонская национальная кухня заняла 75 место, финская - 72 место. Национальная кухня России заняла в рейтинге 58 место, украинская - 41, китайская - 11, польская - 14, немецкая - 15.

Меньше всего путешественникам понравились национальные кухни Марокко (94 место) и Норвегии (95 место).