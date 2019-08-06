Не ходите, дети, в Африку гулять. 13 "опасных" стран, которые намного безопаснее, чем вы думаете

Было время, когда Никарагуа знали как страну в зоне войны и крайней бедности, но уже более 30 лет эта страна живет в мире. Сейчас здесь процветает туризм, восстанавливается экономика и Никарагуа считается одной из самых безопасных стран в Центральной Америке, согласно данным ООН.

Пока весь поток туристов притягивает соседняя Коста-Рика, гости Никарагуа могут сполна насладиться пышной тропической красотой здешней природы без необходимости пробираться сквозь толпы приезжих. А посмотреть здесь есть на что — горные гряды, тропические маршруты, природные заповедники и прогулки по шести активным вулканам. Если вы не любите пеший туризм, то можете понежиться на белоснежных пляжах Сан-Хуан-дель-Сур или исследовать яркую архитектуру в самом популярном городе — Гранаде.