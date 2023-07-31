Не хуже Сааремаа. Самый большой остров в Рижском заливе, который можно объехать по периметру
Foto: Priidu Saart

Почти все слышали об островах Сааремаа, Хийумаа и Рухну, но в Эстонии есть еще одна "жемчужина" — остров Кихну, самый большой в Рижском заливе и седьмой по величине в Эстонии. Это место, где можно познакомиться с уникальной культурой, встретить дружелюбных людей и на время забыть о внешнем мире, погрузившись в совершенно иной ритм жизни.

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На острове Кихну с населением около 700 человек сохранилась уникальная 600-летняя атмосфера сельской местности (одежда, язык, музыка и ремесла), в основе которой лежит образ жизни охотников и мореплавателей. Танцы и игра на музыкальных инструментах являются неотъемлемой частью жизни местных жителей, поэтому посещение острова будет интересно всем, кто хотел бы побольше узнать о культурном наследии Эстонии.

Не хуже Сааремаа. Самый большой остров в Рижском заливе, который можно объехать по периметру
Foto: Priidu Saart

В исторических источниках упоминается, что на протяжении веков мужчины Кихну большую часть жизни проводили в море, оставляя остров своим женам, которые и сохраняли, и передавали будущим поколениям традиции. Благодаря своей изолированности многовековая культура Кихну дошла до наших дней, а мудрость предков по-прежнему соблюдается в повседневной жизни.

Чтобы точно встретиться со старинными обычаями, стоит посетить Кихну во время национальных или религиозных праздников — например, на Иванов день, день святой Екатерины или Рождество. Насыщены интересными мероприятиями и такие события, как майская миграции салаки, июньские дни домашних кафе, дни танца в августе и фестиваль скрипичной музыки в октябре.

Музей Кихну открыт круглый год и предлагает увлекательное знакомство с историей острова. По предварительной договоренности можно пройти мастер-класс по ремеслам или рукоделию, а также послушать выступление фольклорного ансамбля. Ждет гостей и хутор Метсамаа, где можно поближе познакомиться с традиционным кихнуским укладом жизни и посмотреть тематические фильмы.

Не хуже Сааремаа. Самый большой остров в Рижском заливе, который можно объехать по периметру
Foto: Priidu Saart

Тех, кто интересуется культурой, visitestonia.com приглашает посетить местные дома, взять пикап и порыбачить, а еще побывать на маяке, с которого открывается вид не только на весь остров, но и на его окрестности. Одним из лучших способов знакомства с природными объектами является 40 километровый обзорный маршрут Kihnu Reesuratas, проходящий по всем четырем деревням острова и знакомящий с самыми примечательными его достопримечательностями и морскими пейзажами. Маршрут можно проехать на автомобиле или пройти пешком, но лучше всего для него подойдет велосипед, сообщает visitkihnu.ee.

Кихну включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и удостоен звания Топ 100 самых экологичных мест в мире (Green Destinations) в 2021 году.

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