Не первая и не последняя: Барселона закрывает центр города для круизных судов

Гигантским судам больше не разрешат причаливать к северному причалу Muelle Barcelona Norte или к Международному торговому центру в Барселоне. Вместо этого они будут вынуждены останавливаться на пирсе Moll d'Adossat к югу от каталонской столицы – в 30 минутах езды на рейсовом автобусе от центра города.

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В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и избыточным туризмом будет также введено более строгое ограничение – семь круизных судов в день против десяти. Ожидается, что новые правила вступят в силу 22 октября.

Почему Барселона ограничивает движение круизных судов?



Барселона – самый загруженный круизный порт Европы, принимающий более 2,7 млн. пассажиров в год. По результатам исследования, проведенного в прошлом году неправительственной организацией Transport & Environment, Барселона была признана худшим круизным портом в Европе по уровню загрязнения воздуха.

Город уже давно вынашивает идею ограничения круизов. В 2018 году было подписано соглашение между портом Барселоны и городским советом, направленное на борьбу с негативным влиянием круизной индустрии на местных жителей.

В 2022 году тогдашний мэр города Ада Колау высказалась за введение суточного лимита для судов, отметив, что 40% круизов останавливаются в городе только на четыре часа. "Они не дают городу экономической отдачи, тысячи людей высаживаются, создают большие проблемы с передвижением и затем уезжают. Это отрасль, которую мы должны ограничить", – говорила она в интервью британской газете The Times.

Предполагается, что новые правила не только уменьшат влияние избыточного туризма на местных жителей, но и снизят уровень выхлопных газов в центре города.

Северная пристань Барселоны будет преобразована в новые общественные пространства. Около 340 круизных судов и паромов в год будут переведены с северной пристани Барселоны, расположенной на территории Международного торгового центра, который принял свое последнее судно 2 октября.

В результате освободится 630 м причальной линии, которая будет застроена 13 600 кв. м "новых общественных пространств", сообщает порт Барселоны. Жители смогут пользоваться этим пространством с осени следующего года, после проведения 37-й парусной гонки на Кубок Америки.

Порт Барселоны также инвестирует 80 млн. евро в электрификацию причала Адоссат, благодаря чему суда перестанут производить выбросы во время стоянки в порту.

Где еще ограничивают круизные суда?



Барселона черпает вдохновение в других портах, например, в испанском городе Пальма, где в прошлом году было введено ограничение на заход трех судов в день, из которых только одно может перевозить более 5 тыс. пассажиров.

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Венеция в 2021 году запретила крупным круизным судам бросать якорь в своем историческом центре. Недавно ЮНЕСКО пригрозила внести этот город в список исчезающих, если круизные суда не будут запрещены навсегда из-за ущерба, наносимого лагуне.

Мэр Марселя, крупнейшего круизного порта Франции, также высказался против этой отрасли, заявив, что она "душит" город загрязнением воздуха.

Подобные настроения распространяются и во Франции: недавно в Дуарнене (Бретань) демонстранты приветствовали круизных пассажиров криками "Позор!", "Вам здесь не рады" и "Идите домой". Амстердам, Санторини и Дубровник в последние годы также ужесточили ограничения для круизных компаний.