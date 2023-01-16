Не стоит туда ехать: Где проходят забастовки авиа- и железнодорожников в Европе в январе и феврале

После широкомасштабных рождественских срывов в авиа- и железнодорожном сообщении, в этом году по всей Европе пройдут новые забастовки. Большинство из них обусловлены растущей инфляцией и стоимостью жизни, что, в свою очередь, приводит к попыткам работников улучшить оплату и условия труда. Вот транспортные забастовки, которые должны состояться в первые два месяца года наступившего в разных странах Европы.

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Французские профсоюзы хотят остановить весь транспорт в стране

Премьер-министр Элизабет Борн недавно объявила, что людям во Франции придется работать на два года дольше, пока им не исполнится 64 года, прежде чем выйти на пенсию.

В ответ все профсоюзы призвали к общенациональному дню забастовок и протестов 19 января. Рабочие государственной железнодорожной компании SNCF и государственного оператора общественного транспорта RATP уже подали уведомления о забастовке на эту дату. Это означает, что как местный, так и национальный общественный транспорт по всей стране, вероятно, будут отправляться с задержкой или вообще прекратит работу.

Профсоюз CGT-RATP, представляющий транспортников в Париже, заявляет, что его цель — достичь ситуации "нулевого транспорта".

Французский профсоюз CGT также призвал рабочих нефтеперерабатывающих заводов и других сотрудников нефтяной отрасли к забастовке продолжительностью 48 часов 26 января и 48 часов 6 февраля. Аналогичные забастовки в 2022 году привели к тому, что заправочные станции перестали работать, а водители часами ждали, чтобы заправить свои машины.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Забастовки на железнодорожном и общественном транспорте в Италии

Большинство забастовок, которые пройдут в Италии в январе этого года, носят локальный характер и, как ожидается, не приведут к серьезным нарушениям.

Они включают в себя действия римского оператора общественного транспорта 16 января и различные забастовки персонала основного итальянского железнодорожного оператора Trenitalia в течение месяца. Вы можете проверить даты местных действий на сайте Министерства транспорта Италии.

А для тех, кто планирует водить, стоит отметить, что 25-26 января итальянские заправочные станции будут бастовать в знак протеста против предположений о том, что они виноваты в повышении цен. Большинство заправочных станций, особенно на автомагистралях, скорее всего, будут закрыты на 48 часов.

Сотрудники TAP объявили забастовку в Португалии

В конце января бортпроводники португальской авиакомпании TAP планируют провести семидневную забастовку. Забастовка с 25 по 31 января пройдет всего через месяц после предыдущей забастовки в декабре 2022 года, которая привела к отмене сотен рейсов, затронувших тысячи пассажиров.

Согласно португальскому законодательству, некоторые авиарейсы защищены от забастовок и должны будут выполняться даже во время остановки остальной работы, например, на Азорские острова и Мадейру, которые жизненно важны для общин иммигрантов.

Сотрудники государственной авиакомпании требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

В Великобритании бастуют 100 тысяч госслужащих

1 февраля в Великобритании планируют бастовать около 100 тысяч государственных служащих. Сюда входят и работники пограничной службы. Предыдущие забастовки касались работников пограничной службы в аэропортах Хитроу, Гатвик, Манчестера, Глазго, Кардиффа и Бирмингема, а также в порту Ньюхейвен в Восточном Суссексе. Но эта акция в феврале может распространиться на весь персонал, в том числе и в порту Дувра.