Не только аптечка: что должно быть в автомобиле для беззаботной поездки
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Прежде чем сесть за руль, всегда нужно удостовериться, готов ли автомобиль к путешествию.

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По статистике, весна и лето самые "урожайные" на ДТП: так, в прошлом году в теплые месяцы произошло на 723 аварии больше, чем в зимние, а пострадавших было на 40% больше, чем в холодный сезон (2112 против 1287 ДТП с участием пострадавших).

Крупнейший в Балтии торговец подержанными автомобилями Longo Group обобщил список предметов, которые обязательно должны быть в багажнике автомобиля по закону, а также которые могут пригодится на случай непредвиденных обстоятельств.

Аптечка

  • Согласно последней редакции закона, в автомобильной аптечке должны быть:
  • Одноразовые перчатки - 2 пары
  • Булавки - 4 шт.
  • Ножницы (10-14 см) с закругленными концами – 1 шт.
  • Маска для искусственного дыхания с односторонним воздушным клапаном в упаковке – 1 шт.
  • Треугольные повязки (96 x 96 x 136 см) в упаковке – 2 шт.
  • Лейкопластырь (2-3 см): в катушке – 1 шт., для ран (различных размеров) в стерильной упаковке – 15 шт.
  • Сетчатая повязка № 3 (40 см) – 3 шт.
  • Марлевые повязки в стерильной упаковке: 4 x 0,1 м – 4 шт., 4 x 0,05 м – 2 шт.
  • Стерильные перевязочные пакеты – 2 шт.
  • Набор марли (600 x 800 мм) в стерильной упаковке – 1 шт.
  • Марлевый компресс (400 x 600 мм) в стерильной упаковке – 1 шт.
  • Марлевый компресс (100 x 100 мм) в стерильной упаковке – 5 шт.
  • Фольгированное одеяло (одна сторона металлизированная, другая - ярко окрашенная) в упаковке – 1 шт.
  • Перечень предметов медицинского назначения на государственном языке – 1 шт.

Также в машине должны быть:

  • Огнетушитель с действующим сроком годности
  • Знак аварийного предупреждения

Помимо обязательных вещей, наличие которых не требуется законом, могут очень выручить в случае неожиданностей:

  • Трос для буксировки и крюк
  • Домкрат
  • Запасное колесо
  • Насос
  • Канистра для топлива и воронка

И не забудьте проверить, что не забыли права и техпаспорт. Если все на месте, можно отправляться в путь!

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