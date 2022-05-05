Не только аптечка: что должно быть в автомобиле для беззаботной поездки

Прежде чем сесть за руль, всегда нужно удостовериться, готов ли автомобиль к путешествию.

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По статистике, весна и лето самые "урожайные" на ДТП: так, в прошлом году в теплые месяцы произошло на 723 аварии больше, чем в зимние, а пострадавших было на 40% больше, чем в холодный сезон (2112 против 1287 ДТП с участием пострадавших).

Крупнейший в Балтии торговец подержанными автомобилями Longo Group обобщил список предметов, которые обязательно должны быть в багажнике автомобиля по закону, а также которые могут пригодится на случай непредвиденных обстоятельств.

Аптечка

Согласно последней редакции закона, в автомобильной аптечке должны быть:

Одноразовые перчатки - 2 пары

Булавки - 4 шт.

Ножницы (10-14 см) с закругленными концами – 1 шт.

Маска для искусственного дыхания с односторонним воздушным клапаном в упаковке – 1 шт.

Треугольные повязки (96 x 96 x 136 см) в упаковке – 2 шт.

Лейкопластырь (2-3 см): в катушке – 1 шт., для ран (различных размеров) в стерильной упаковке – 15 шт.

Сетчатая повязка № 3 (40 см) – 3 шт.

Марлевые повязки в стерильной упаковке: 4 x 0,1 м – 4 шт., 4 x 0,05 м – 2 шт.

Стерильные перевязочные пакеты – 2 шт.

Набор марли (600 x 800 мм) в стерильной упаковке – 1 шт.

Марлевый компресс (400 x 600 мм) в стерильной упаковке – 1 шт.

Марлевый компресс (100 x 100 мм) в стерильной упаковке – 5 шт.

Фольгированное одеяло (одна сторона металлизированная, другая - ярко окрашенная) в упаковке – 1 шт.

Перечень предметов медицинского назначения на государственном языке – 1 шт.

Также в машине должны быть:

Огнетушитель с действующим сроком годности

Знак аварийного предупреждения

Помимо обязательных вещей, наличие которых не требуется законом, могут очень выручить в случае неожиданностей:

Трос для буксировки и крюк

Домкрат

Запасное колесо

Насос

Канистра для топлива и воронка

И не забудьте проверить, что не забыли права и техпаспорт. Если все на месте, можно отправляться в путь!