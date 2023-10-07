Неаполь в опасности? Италия планирует возможную эвакуацию из-за супервулкана

Флегрейские поля – крупный вулканический район Италии, расположенный неподалеку от Неаполя. По своим размерам Кампи Флегреи значительно превосходит соседний Везувий, но уступает ему в известности. Впрочем, в скором времени все может измениться: Италия планирует возможную эвакуацию из-за супервулкана.

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После нескольких месяцев постоянных землетрясений правительство принимает меры, чтобы обеспечить готовность района к более сильным толчкам или извержениям.

Кампи Флегреи или Флегрейские поля, что в переводе с греческого означает "горящий", находятся примерно в 20 км от Неаполя – ворот живописного Амальфитанского побережья. Кальдера усеяна 24 кратерами и по своим размерам значительно превосходит расположенный рядом Везувий, уничтоживший в 79 году древнеримский город Помпеи.

Почему Италия планирует возможную эвакуацию населения в районе Неаполя?

Правительство Италии планирует массовую эвакуацию десятков тысяч людей, проживающих в районе супервулкана Кампи Флегреи, сообщили в четверг официальные лица.

Новые меры, включающие схему проверки прочности зданий в этом районе после нескольких месяцев постоянных землетрясений, должны были обсуждаться на заседании кабинета министров в конце дня, говорится в заявлении правительства.

Кампи Флегреи усеян городами и деревнями, в числе которых Поццуоли, Аньяно и Баколи, с общим населением более 500 тыс. человек.

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Только за последний месяц здесь произошло более 1100 землетрясений, включая толчок силой 4,0 балла в понедельник и землетрясение силой 4,2 балла на прошлой неделе – самое сильное в этом районе за последние четыре десятилетия.

Возможно ли извержение вулкана Кампи Флегреи?

По мнению экспертов, повышенная сейсмическая активность, вероятно, связана с явлением, известным как брадисейзм, когда земля то поднимается, то опускается в зависимости от цикла, вызванного заполнением или опустошением подземных магматических камер.

По мнению большинства вулканологов, непосредственной угрозы извержения не существует, но, поскольку в настоящее время земля поднимается на 1,5 см в месяц, существует опасение, что это может повлиять на местные здания.

На этой неделе министр гражданской обороны Нелло Мусумечи заявил, что эвакуация будет проводиться только в случае "крайней необходимости".

Последний раз Кампи Флегреи пережил сопоставимую по силе вспышку землетрясений в 1980-х годах. Тогда около 40 000 человек были временно эвакуированы из близлежащего города Поццуоли.

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Последнее значительное извержение произошло в 1538 году. Тогда вулкан извергался в течение восьми дней, выбросив достаточно лавы, камней и облаков пепла, чтобы образовалась новая гора. В 1980-х годах произошел очередной всплеск активности, который привел к эвакуации 40 000 жителей близлежащих районов. С тех пор супервулкан был относительно спокоен.

Что произойдет, если Кампи Флегреи начнет извергаться?

В случае извержения местные власти разработали план эвакуации. Он предусматривает, что жители будут вывезены из района на личном или общественном транспорте в течение трех дней. Уровни риска – зеленый, желтый, оранжевый и красный – пересматриваются ежемесячно.

В настоящее время уровень опасности в Поццуоли – желтый. Местные жители также регулярно получают текстовые оповещения о подземных толчках магнитудой 1,5 или выше по шкале Рихтера.

Флегрейские поля — в древнегреческой мифологии вулканический край, где произошла гигантомахия — битва богов во главе с Зевсом, которым помогал Геракл, с гигантами.