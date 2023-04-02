Небо без границ: Европейские авиакомпании хотят упростить перелеты и сделать их быстрее

"Единое европейское небо" может сократить выбросы углекислого газа и уменьшить задержки, утверждает представители авиационного сектора. Но что это такое – и насколько эффективным и экологичным оно будет на самом деле?

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На саммите Airlines for Europe (A4E), состоявшемся в эту среду, авиакомпании Ryanair, Easyjet, Lufthansa и владелец British Airways компания IAG призвали Евросоюз провести реформу воздушного пространства.

Законодательство о едином европейском небе (ЕЕП) позволило бы упорядочить разрозненное воздушное пространство континента, объединив его в небольшое количество блоков. После ослабления ограничений, введенных в период пандемии, путешествия по всему континенту возобновились, что делает этот вопрос "более актуальным, чем когда-либо", отметили авиакомпании в совместном заявлении.

Что представляет собой инициатива "Единое европейское небо"?

Воздушное пространство Европы, в котором ежедневно совершается около 30 000 рейсов, является одним из самых загруженных в мире. Для обеспечения безопасности пассажиров требуются тысячи авиадиспетчеров, которые отслеживают полеты, чтобы предотвратить заторы.

Однако существующая система не настолько эффективна, насколько могла бы быть. В небе действуют национальные границы, то есть самолеты проходят через 27 различных юрисдикций управления воздушным движением.

Разрозненность воздушного пространства означает, что самолеты не всегда летают по наиболее эффективным маршрутам. В среднем, по оценкам Евроконтроля, самолеты пролетают на 49 километров дальше, чем это необходимо. Плюс большие участки воздушного пространства зарезервированы для национальных военных нужд, но зачастую они пустуют.

"Единое европейское небо" реструктурирует воздушное пространство на девять "функциональных блоков". Евроконтроль – орган управления воздушным движением, координирующий полеты в Европе – называет это "бесшовной, общеевропейской системой управления воздушным движением".

Может ли "Единое европейское небо" сократить задержки?

Потенциально это может уменьшить задержки для путешественников за счет минимизации трудностей в общении между авиадиспетчерами. Это также означает, что забастовка, подобная забастовке авиадиспетчеров в Италии в прошлом году, может привести к меньшим сбоям, поскольку авиадиспетчеры со всего блока могут прийти на помощь.

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Однако это не является безоговорочным благом: минимизация возможностей бастующих работников может затруднить протесты авиадиспетчеров против снижения заработной платы.

Принесет ли инициатива пользу планете?

По данным Европейской комиссии и самой авиационной отрасли, эта инициатива может сократить выбросы авиацией углекислого газа на 10 процентов, или на 50 миллионов тонн. Это произойдет потому, что полеты будут проходить по более эффективным маршрутам.

Однако эффект проявится не сразу. Авиакомпании хотят упорядочить европейское воздушное пространство как средство для "стимулирования роста", и большее количество рейсов будет означать большее количество выбросов CO₂.

В своем заявлении, призывающем к внедрению "Единого европейского неба", группа авиакомпаний также призвала к увеличению инвестиций в экологически чистое авиационное топливо (SAF). Экологичное авиационное топливо производят с использованием более экологически устойчивых ресурсов. Например, используются отработанные масла биологического происхождения (такие как использованные кулинарные жиры) или отходы лесного и сельского хозяйства.

SAF позволяет избежать не менее 75% от общего объема выбросов CO₂ в течение жизненного цикла по сравнению с ископаемым авиационным топливом, а также сокращает другие вредные выбросы, такие как твердые частицы и сера.

Однако они сокращают выбросы примерно на 80 процентов в течение "жизненного цикла топлива", поскольку изготавливаются из отходов, где углерод уже был выброшен, или из растений, которые поглощают углекислый газ в процессе роста.

Насколько вредны полеты для планеты?

Согласно данным углеродного калькулятора Flight Emission Map, перелет эконом-класса из Лондона в Нью-Йорк туда и обратно приводит к выбросу около 1,48 тонн CO₂ на одного пассажира – более чем в два раза больше, чем средний человек в Гане производит за целый год.

Отказ от авиаперелетов – это самое важное действие, которое может предпринять человек для уменьшения своего углеродного следа. К счастью, это не означает отказа от путешествий, всегда можно поехать в отпуск на поезде. Вот, например, несколько новых железнодорожных маршрутов, которые появятся в Европе в 2023 и 2024 годах.