Неделя в Грузии: Сванетия, Аджария и Имеретия с высоты птичьего полета. И не только

Заснеженные горные кручи Сванетии, бездонная пропасть Ингурской ГЭС, петляющие серпантины дорог, уединённые сёла горной Аджарии и невероятный курортный Батуми. Съемочная группа латвийского проекта Travelblog объехала три живописных региона Грузии и сняла фильм, в котором много красоты, солнца, гор, вина и музыки.

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