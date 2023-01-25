Неизвестная Апулия: почему стоит побывать на "каблуке" Италии

На самом востоке Италии расположена Апулия, которую называют "цветущим уголком страны", в котором сочетается история, искусство, культура, пляжи, еда и вино. В этом регионе производится больше всего оливкового масла и вина, поэтому голодным и трезвым здесь остаться очень трудно, пишет Wanderlust и рассказывает о пяти знаковых местах региона.

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Альберобелло





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Удивительная деревушка Альберобелло известна труллами — необычными домиками с крышами, похожими на ведьмовские шляпы. Домики сложены из белого камня без капли цемента, а некоторые из них были построены аж в 15-м веке. В труллах по-прежнему живут люди, а сами здания внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Непонятные символы, нарисованные на конических крышах, делают это место загадочным, а прогулку вдоль остроконечных домов — даже немного мистической.

Лечче

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Городок Лечче называют "Южной Флоренцией", потому что его красота и пышность соперничают с тосканской легендой. О Лечче знают немногие иностранцы и его гостям это только на руку — куда приятнее наслаждаться местной культурой, архитектурой и даже вином без вездесущих туристов. Здесь легко застрять, наслаждаясь прогулками по солнечным улочкам и роскошными фасадными панорамами. На стенах висят афиши бесчисленных художественных выставок, а каждая улочка, кажется, ведет к десятку галерей. По вечерам здесь звучит музыка, в мраморных церквях проходят концерты, а поздним вечером в тратториях подают сытные ужины с чудесным вином.

Санта-Мария-ди-Леука

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Это самое южно-восточное место прямо на конце "каблука" Италии, где встречаются Адриатическое и Ионическое моря. Благодаря своему отдаленному расположению, Санта-Мария-ди-Леука остается традиционным итальянским городом, где время словно останавливается и где можно бесконечно сидеть на террасе, пить вино, есть карпаччо и наблюдать за птицами.

Фермерские отели

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Самое лучшее в итальянской еде — качественные простые продукты: спелые, налитые солнцем томаты, ароматный сладкий инжир, пряный базилик. В основе почти всех итальянских блюд — оливковое масло, вкусное и полезное. В Апулии есть много фермерских отелей, где делают свое масло, вино, сыры и выращивают свои помидоры и оливки — в таких местах можно насладиться настоящим вкусом Италии.

Апулийские виноградники

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На полуострове Саленто, что на юге Апулии, делают вина сортов негроамаро, примитиво и мальвазия нера, самые известные из которых — Копертино и Саличе Салентино. Помимо фермерских отелей, где готовят еду из свежих продуктов, выращенные в нескольких метрах от вас, в Апулии есть и винные отели, где можно не только остановиться в элегантной гостинице, но и побывать на виноградниках, в винных погребах винодельни и, конечно же, продегустировать местные сорта вин.