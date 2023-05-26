Неизвестная Черногория: 10 мест, ради которых туда едет все больше туристов

С каждым годом все больше путешественников со всего мира открывают для себя небольшую балканскую страну – Черногорию. Ее широкие пляжи, зеленеющие горы и исторические города, а также мягкий средиземноморский климат гарантируют незабываемый отдых. Это одна из тех стран, где цены радуют, а пейзажи захватывают дух. Туроператор Novatours составил список из десяти мест, которые обязательно должен посетить каждый путешественник, приехавший в Черногорию.
Будва – идеальный город для летнего отдыха
Будва, расположенная в центральной части черногорского побережья, является одним из самых популярных туристических направлений в Черногории и Средиземноморье и может похвастаться живописным старым городом, широкими пляжами и оживленной ночной жизнью. Те, кто ищет более спокойный отдых, но при этом хочет оставаться неподалеку от активных событий, могут обосноваться в соседнем Бечичи для более спокойного отдыха на песчаных пляжах.
Свети-Стефан – самый элитный поселок Черногории
Примерно в 8 километрах от Будвы находится курортный поселок Свети-Стефан. Деревня расположена на скалистом острове, соединенном с материком узким искусственным перешейком. С XV века в деревне жила рыбацкая община, но в 1950-х годах остров был превращен в роскошный отель, постояльцами которого стали крупнейшие мировые знаменитости.
На данный момент этот роскошный отель закрыт из-за споров управляющей компании гостиницы и властей страны. Он закрылся еще в 2021 году, так как местные жители требовали свободный доступ к пляжам, которые предназначались для постояльцев отеля и тех, кто был готов выложить крупную сумму денег (более 100 евро). Дело дошло до протестов и снова ограждений. В итоге правительство поддержало митингующих, а отель приостановил работу из-за невозможности обеспечить безопасность своих постояльцев. Но в начале мая стороны пришли к договоренности и, как утверждается, отель возобновит работу уже в этом сезоне.
Гора и национальный парк Ловчен
Гора Ловчен, увенчанная двумя огромными гранитными пиками – одна из самых ярких природных достопримечательностей Черногории. Являясь частью Национального парка Ловчен, эта гора дала название Черногории и является символом национальной гордости. На вершине горы перед вами откроются панорамные виды на обнесенный стеной город Котор, окружающие холмы и Которский залив.
Национальный парк Дурмитор
Национальный парк Дурмитор, расположенный вокруг горной деревни Жабляк, является раем для любителей природы и активного отдыха. Парк включает в себя горный массив Дурмитор, 18 ледниковых озер и реку Тара, которая протекает через второе в Европе по глубине ущелье. Зимой основными развлечениями являются катание на лыжах и сноуборде, а в теплое время года путешественников привлекают рафтинг, пешие прогулки и красивые пейзажи. Фауна парка включает 163 вида птиц, млекопитающих и самое большое разнообразие бабочек в Европе. Многих удивит самое известное озеро парка, которое отличается темной водой и поэтому называется Црно-Езеро (Черное озеро).
Каньон реки Тара – для отважных искателей приключений
Национальный парк Дурмитор также скрывает в себе впечатляющий каньон. Это один из самых глубоких каньонов в мире, его глубина достигает 1300 метров. Он также определяет границу Черногории с Сербией и Боснией и Герцеговиной. Каньон является раем для любителей активного отдыха. Для тех, кто хочет сделать самое красивое селфи, стоит подняться на вершину пика Чуревац.
Котор – одно из самых красивых мест в Черногории
Укрепленный город Котор – один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов на Адриатическом побережье. Сегодня в нем проживает всего около 5 000 жителей. Он расположен в юго-восточной части Боки Которской, окруженной скалами. В архитектуре города нашли отражение множество стилей разнообразных империй, правивших этим регионом, но наиболее известным из них считается Старый город Котора, построенный в венецианском стиле, и крепость на горе Котор. Те, кто поднимается на нее, вознаграждаются захватывающими дух видами на город и залив.
Тиват – черногорское Монако
Совсем недалеко от Котора находится город Тиват, который называют Монако Черногории. Он знаменит своей пристанью для яхт, называемой Porto Montenegro. Роскошные яхты, магазины и рестораны гарантируют исключительные впечатления. Это один из самых новых городов Черногории. Его прибрежная набережная – идеальное место для романтических прогулок и принятия солнечных ванн.
Пераст – черногорская Венеция
Пераст, расположенный к северо-западу от Котора – это небольшой городок, известный своими каменными виллами и историческими церквями. Во время венецианского правления, с 1420 по 1797 год, Пераст был на пике своей славы. Из простой рыбацкой деревушки он превратился в перспективный город, где жили солдаты, капитаны венецианского флота и купцы. И по сей день путешественники могут полюбоваться в Перасте венецианской архитектурой. На набережной стоит посетить церковь Святого Николая, с колокольни которой открывается великолепный вид на город и залив. Прибрежный город Пераст, как и весь Которский залив, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, что делает его одной из самых важных туристических достопримечательностей Черногории.
Древний морской порт Улцинь
На южной стороне Черногории, недалеко от албанской границы, находится древний морской порт Улцинь, который когда-то был известен как пиратская столица Адриатики. Это небольшой прибрежный город с историей, насчитывающей более 2000 лет. Сегодня город славится своими пляжами и набережной, где можно насладиться вкусной едой или кофе с прекрасным видом.
Подгорица – столица Черногории
Подгорица является столицей Черногории с момента обретения страной независимости в 2006 году. Хотя на первый взгляд может показаться, что это очень молодой город, полный современных зданий и торговых центров, на самом деле он имеет многовековую историю, о чем можно судить по Османскому кварталу. А недалеко от черногорской столицы находится монастырь Острог, построенный на скале. Этот православный монастырь XVII века является одним из самых важных религиозных храмов и центров паломничества в стране.
По словам Лианы Пудуле-Индане, руководителя отдела продаж компании Novatours, Черногория расположена в стратегически выгодном месте, поэтому путешественники могут также посетить соседние страны – Хорватию и Албанию. А благодаря самому глубокому каньону в Европе, широким пляжам, виноградникам и впечатляющим старым городам, даже самый взыскательный путешественник влюбится в эту маленькую страну.
"Мы были первыми, кто представил Черногорию путешественникам во время пандемии. Мы сразу увидели интерес, а в этом году спрос вырос еще больше. Это связано не только с живописными пейзажами и прекрасным климатом Черногории, но и с более низкими ценами. До конца сентября мы будем выполнять прямые рейсы в Черногорию два раза в неделю", – говорит Лиана Пудуле-Индане.
Черногория также предлагает широкий выбор отелей, от простых апартаментов до роскошных пятизвездочных отелей с завтраком и ужином или питанием "все включено", а также курортов по всей стране. "Уютные бутик-отели очень популярны в стране и являются популярным выбором для пар и одиночных путешественников. Для семей есть более крупные отели с водными горками, мини-клубами, игровыми площадками, семейными номерами и апартаментами с кухнями".