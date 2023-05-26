Неизвестная Черногория: 10 мест, ради которых туда едет все больше туристов

С каждым годом все больше путешественников со всего мира открывают для себя небольшую балканскую страну – Черногорию. Ее широкие пляжи, зеленеющие горы и исторические города, а также мягкий средиземноморский климат гарантируют незабываемый отдых. Это одна из тех стран, где цены радуют, а пейзажи захватывают дух. Туроператор Novatours составил список из десяти мест, которые обязательно должен посетить каждый путешественник, приехавший в Черногорию.

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Будва – идеальный город для летнего отдыха

Будва, расположенная в центральной части черногорского побережья, является одним из самых популярных туристических направлений в Черногории и Средиземноморье и может похвастаться живописным старым городом, широкими пляжами и оживленной ночной жизнью. Те, кто ищет более спокойный отдых, но при этом хочет оставаться неподалеку от активных событий, могут обосноваться в соседнем Бечичи для более спокойного отдыха на песчаных пляжах.

Свети-Стефан – самый элитный поселок Черногории

Примерно в 8 километрах от Будвы находится курортный поселок Свети-Стефан. Деревня расположена на скалистом острове, соединенном с материком узким искусственным перешейком. С XV века в деревне жила рыбацкая община, но в 1950-х годах остров был превращен в роскошный отель, постояльцами которого стали крупнейшие мировые знаменитости.

На данный момент этот роскошный отель закрыт из-за споров управляющей компании гостиницы и властей страны. Он закрылся еще в 2021 году, так как местные жители требовали свободный доступ к пляжам, которые предназначались для постояльцев отеля и тех, кто был готов выложить крупную сумму денег (более 100 евро). Дело дошло до протестов и снова ограждений. В итоге правительство поддержало митингующих, а отель приостановил работу из-за невозможности обеспечить безопасность своих постояльцев. Но в начале мая стороны пришли к договоренности и, как утверждается, отель возобновит работу уже в этом сезоне.

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Гора и национальный парк Ловчен

Гора Ловчен, увенчанная двумя огромными гранитными пиками – одна из самых ярких природных достопримечательностей Черногории. Являясь частью Национального парка Ловчен, эта гора дала название Черногории и является символом национальной гордости. На вершине горы перед вами откроются панорамные виды на обнесенный стеной город Котор, окружающие холмы и Которский залив.

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Национальный парк Дурмитор

Национальный парк Дурмитор, расположенный вокруг горной деревни Жабляк, является раем для любителей природы и активного отдыха. Парк включает в себя горный массив Дурмитор, 18 ледниковых озер и реку Тара, которая протекает через второе в Европе по глубине ущелье. Зимой основными развлечениями являются катание на лыжах и сноуборде, а в теплое время года путешественников привлекают рафтинг, пешие прогулки и красивые пейзажи. Фауна парка включает 163 вида птиц, млекопитающих и самое большое разнообразие бабочек в Европе. Многих удивит самое известное озеро парка, которое отличается темной водой и поэтому называется Црно-Езеро (Черное озеро).

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Каньон реки Тара – для отважных искателей приключений

Национальный парк Дурмитор также скрывает в себе впечатляющий каньон. Это один из самых глубоких каньонов в мире, его глубина достигает 1300 метров. Он также определяет границу Черногории с Сербией и Боснией и Герцеговиной. Каньон является раем для любителей активного отдыха. Для тех, кто хочет сделать самое красивое селфи, стоит подняться на вершину пика Чуревац.

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Котор – одно из самых красивых мест в Черногории

Укрепленный город Котор – один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов на Адриатическом побережье. Сегодня в нем проживает всего около 5 000 жителей. Он расположен в юго-восточной части Боки Которской, окруженной скалами. В архитектуре города нашли отражение множество стилей разнообразных империй, правивших этим регионом, но наиболее известным из них считается Старый город Котора, построенный в венецианском стиле, и крепость на горе Котор. Те, кто поднимается на нее, вознаграждаются захватывающими дух видами на город и залив.

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Тиват – черногорское Монако

Совсем недалеко от Котора находится город Тиват, который называют Монако Черногории. Он знаменит своей пристанью для яхт, называемой Porto Montenegro. Роскошные яхты, магазины и рестораны гарантируют исключительные впечатления. Это один из самых новых городов Черногории. Его прибрежная набережная – идеальное место для романтических прогулок и принятия солнечных ванн.

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Пераст – черногорская Венеция

Пераст, расположенный к северо-западу от Котора – это небольшой городок, известный своими каменными виллами и историческими церквями. Во время венецианского правления, с 1420 по 1797 год, Пераст был на пике своей славы. Из простой рыбацкой деревушки он превратился в перспективный город, где жили солдаты, капитаны венецианского флота и купцы. И по сей день путешественники могут полюбоваться в Перасте венецианской архитектурой. На набережной стоит посетить церковь Святого Николая, с колокольни которой открывается великолепный вид на город и залив. Прибрежный город Пераст, как и весь Которский залив, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, что делает его одной из самых важных туристических достопримечательностей Черногории.

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Древний морской порт Улцинь

На южной стороне Черногории, недалеко от албанской границы, находится древний морской порт Улцинь, который когда-то был известен как пиратская столица Адриатики. Это небольшой прибрежный город с историей, насчитывающей более 2000 лет. Сегодня город славится своими пляжами и набережной, где можно насладиться вкусной едой или кофе с прекрасным видом.

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Подгорица – столица Черногории

Подгорица является столицей Черногории с момента обретения страной независимости в 2006 году. Хотя на первый взгляд может показаться, что это очень молодой город, полный современных зданий и торговых центров, на самом деле он имеет многовековую историю, о чем можно судить по Османскому кварталу. А недалеко от черногорской столицы находится монастырь Острог, построенный на скале. Этот православный монастырь XVII века является одним из самых важных религиозных храмов и центров паломничества в стране.

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По словам Лианы Пудуле-Индане, руководителя отдела продаж компании Novatours, Черногория расположена в стратегически выгодном месте, поэтому путешественники могут также посетить соседние страны – Хорватию и Албанию. А благодаря самому глубокому каньону в Европе, широким пляжам, виноградникам и впечатляющим старым городам, даже самый взыскательный путешественник влюбится в эту маленькую страну.

"Мы были первыми, кто представил Черногорию путешественникам во время пандемии. Мы сразу увидели интерес, а в этом году спрос вырос еще больше. Это связано не только с живописными пейзажами и прекрасным климатом Черногории, но и с более низкими ценами. До конца сентября мы будем выполнять прямые рейсы в Черногорию два раза в неделю", – говорит Лиана Пудуле-Индане.

Черногория также предлагает широкий выбор отелей, от простых апартаментов до роскошных пятизвездочных отелей с завтраком и ужином или питанием "все включено", а также курортов по всей стране. "Уютные бутик-отели очень популярны в стране и являются популярным выбором для пар и одиночных путешественников. Для семей есть более крупные отели с водными горками, мини-клубами, игровыми площадками, семейными номерами и апартаментами с кухнями".