Неизвестная Эстония. Впечатляющие и малоизвестные места для однодневных путешествий к нашим северным соседям

Водопады, которые умеют находить только местные жители, усадьбы, слава которых не оценена за пределами страны, места, хранящие тайны и манящие искателей приключений... Когда кажется, что ты знаешь все, что может предложить Эстония, самое время взглянуть на соседнюю страну с другой стороны и исследовать менее известные ее уголки — от природы до культурных и исторических достопримечательностей.

Илона Кбеян из Эстонского Совета по туризму рассказала нам о некоторых необычных местах, которые могут вызвать желание посетить Эстонию именно как малоизвестную страну.

Усадьба и парк Кирна — тюльпановый рай в мае

Усадьба Кирна имеет необычную историю, и, хотя о ней мало что известно, она заслуживает внимания. Усадьба была построена в XVIII веке и, если верить историческим источникам, то куски известняка, необходимые для строительства здания, доставлялись из каменоломен "человеческим конвейером" — из рук в руки на расстояние около километра.

И хотя сегодня белокаменная усадьба утратила свое былое величие, она постепенно восстанавливается, регулярно открывая для посетителей новые помещения. В настоящее время в усадьбе располагается центр естественного лечения и медицины, уделяющий особое внимание психическому здоровью. В усадьбе также проводятся различные лекции, семинары, концерты и выставки.

Но более примечательным, нежели сама усадьба, является ее парк, известный своей лечебной силой. Причиной тому является необычное местоположение — геологические разломы создали здесь зоны, обладающие, как утверждается, целебными свойствами. Но не только легендарные целебные свойства делают парк особенным — каждую весну здесь расцветают тысячи тюльпанов, поэтому парк усадьбы Кирна называют местной Голландией.