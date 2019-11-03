Несите ваши денежки: Топ-10 самых богатых городов мира в 2019 году

Эксперты New World Wealth провели исследование и составили рейтинг самых богатых городов мира в 2019 году.

Под термином "общее состояние" составители исследования понимают личное состояние всех жителей города, включая недвижимость, наличные деньги, акции и доли в бизнесе. Правительственные фонды исключены из расчетов.

Ниже мы расскажем о 10 самых богатых городах мира.

10. Сингапур

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Экономика Сингапура — развитая рыночная, с одним из самых высоких в мире ВВП на душу населения. Сингапур причисляют к "восточноазиатским тиграм" за быстрый скачок экономики до уровня развитых стран. В стране развиты производства электроники, судостроение, сектор финансовых услуг. В стране поддерживаются стабильные цены.

Экономика Сингапура зависит от экспорта продукции, особенно в таких областях, как бытовая электроника, информационные технологии, фармацевтика и финансовые услуги. Важную роль в экономике страны играют транснациональные корпорации. Экономика Сингапура является одной из самых открытых и свободных от коррупции экономик.