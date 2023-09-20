Нетронутая природа, приветливые люди и заманчивые цены — неизведанная Албания, в которой пока еще дешево отдыхать

Манила ли вас мысль отправиться в загадочное место, которое мало кто посетил? Хотели бы самостоятельно изучить эту локацию и составить о ней собственное мнение? Если да, то неизведанная Албания, расположенная прямо на Балканском полуострове, является отличным вариантом.

Албания — новое и неоправданно малоизвестное туристическое направление. Если четыре года назад туда можно было поехать на несколько месяцев, то только в этом году появились регулярные чартерные рейсы с мая по сентябрь.

Бюджетный отдых

Чем привлекателен отдых в Албании? "Страна имеет развивающуюся инфраструктуру, много новых отелей, большинство из них на берегу моря. В основном все включено, на данный момент это самый дешевый вариант в Европе", — говорит Юлия Римлина, председатель правления туристического агентства Atlantic Travel. Она называет примерную цену за отель хорошего уровня и перелет на двух человек — около 1 500 евро, а за чуть более скромный, но все равно качественный отель с перелетом — около тысячи евро. Проживание и экскурсии (в том числе однодневная поездка в соседнее государство — Черногорию) также стоят недорого.

По словам эксперта, в Албании действует местная валюта (лек), поэтому все стоит гораздо дешевле, чем в Латвии или на популярных у путешественников европейских направлениях, таких как Испания, Италия, некогда дешевая Турция и даже Болгария. Римлина называет Албанию новой Болгарией, потому что "раньше это было место, где можно было хорошо поесть, отдохнуть и не платить много денег".