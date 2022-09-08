Неугомонный Витовт, караимы и гордость реставраторов: в эти выходные литовский Тракай отмечает свой 700-й день рождения

Сегодня сложно поверить, что этот очаровательный маленький городок когда-то был столицей Великого княжества Литовского, а сказочный замок на воде – сосредоточием мощи этого государства. Как видно, Тракай имеет большое историческое значение. Однако сюда едут не только за историей и культурой: многих посетителей привлекает красивая природа Тракая. По лесам и холмам приятно совершать длинные прогулки, а на окрестных озерах можно вволю ходить под парусом, заниматься серфингом и даже купаться в теплое время года.

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Но в эти выходные в Тракай стоит ехать не на долгие прогулки по окрестностям, а для того, чтобы отпраздновать 700-летие этого небольшого, но очень симпатичного места.

По легенде именно красота этих мест привела к тому, что князь Гедиминас решил перенести столицу княжества из Кярнаве в Тракай и построить здесь новый замок. Впрочем, великий и опытный воин наверняка оценил также стратегическое расположение замка, который мог бы выполнять функции не только княжеской резиденции, но и надежного форпоста, обороняющего важные торговые пути.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Кроме круглой даты в 700 лет у Тракая есть еще один повод для празднования – 2022 год в Литве был объявлен Годом караимов.

Все началось примерно в 1398 году, когда после победоносной битвы в Крыму в XIV веке Великий князь литовский Витовт пригласил около 380 семей караимов поселиться в Великом княжестве Литовском. Изначально поселившись по воле правителя в Тракае, караимы постепенно расселились по всей Литве. Караимы стали личной княжеской охраной Островного замка, а также контролировали западные границы Литвы от немецких рыцарей.

Переселение караимов из Крыма в Литву продолжалось вплоть до XVI века. Литовские князья хорошо относились к этому народу – караимы зарекомендовали себя великолепными воинами и наездниками, преданной только правителю охраной. Они стали самой надежной личной гвардией, так как подчинялись лишь одному человеку – князю.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Литовские караимы по роду занятия постепенно разделились на две группы – воинов и гражданских. Военные охраняли замки, мосты и другие стратегические объекты, остальные промышляли мелким ремеслом. Торговали, меняли, были переводчиками и писарями, обрабатывали землю – отличные огородники, караимы вывели несколько особых сортов огурцов. Великим литовским князем только караимам (как не христианам) было даровано право самоуправления, или магдебургское право.

Знакомство с Тракаем лучше всего начать со знаменитого Тракайского замка, расположенного на острове на озере Гальве, напротив более древнего замка Кейстута. Кейстут приложил руку и к созданию островного замка, но сильнее всего Тракайский замок связан с сыном Кейстута – Витовтом.

При Витовте замок переживал период своего расцвета. Роскошные приемы и пиры устраивались в честь иностранных послов и высоких гостей со всей Европы. Здесь Витовт и умер 27 октября 1430 года.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

К концу XVI века Тракай постепенно отступает на задний план в политической жизни страны. Удаленность от главных торговых путей привела город к экономическому упадку. Вскоре он становится местом ссылки неугодной знати; замок используется как тюрьма. Во время вторжения русской армий в 1655 году замок превратился в развалины.

Задумываться о восстановлении замка начали только в конце XIX века, да и то проводившиеся на острове работы больше представляли собой консервацию руин. Башни и стены призамка начали восстанавливать только в 30-х годах XX века. А основные работы так и вообще развернулись лишь в советское время. В самом замке, кстати, есть интересная экспозиция, посвященная процессу реставрации. И что самое впечатляющее: очень многое в те годы восстанавливалось на чистом энтузиазме людей – археологов, архитекторов и многих других, стремившихся воссоздать былое величие Тракая.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

С озера Гальве, на котором расположен замок, открывается прекрасный вид на усадьбу Ужутракиса, построенную в стиле классицизма в конце XIX века. Если огибать озеро по дороге до этого места, то выйдет целых 10 км, а на лодке всего минут 20 – покатать на лодке по озеру здесь предлагают почти все. Есть и более серьезные варианты – на яхточке с гидом. Все это, конечно, стоит денег.

Также стоит денег и парковка неподалеку от замка. А еще она очень быстро заканчивается и если вы не приехали пораньше, то оставлять машину вам придется довольно далеко.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Сами праздничные мероприятия начнутся в Тракае уже сегодня, 8 сентября, и закончатся в воскресенье, 11 сентября. Большинство из них пройдут неподалеку от замка – на Караимском острове и на смотровой площадке, расположенной по адресу ул. Караимка, 53А. Полную программу можно посмотреть ЗДЕСЬ.