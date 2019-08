Невероятная история успеха: как эстонская модель стала сначала стюардессой в Бахрейне, а потом пилотом самолета в США

Эстонка Кади Карусаар-Макклоски (36 лет) в начале 2000-ых отправилась в далекий Бахрейн работать стюардессой. Тогда ее главной мечтой было посмотреть мир. Этой осенью Кади станет пилотом большого пассажирского самолета авиакомпании American Airways, пишет портал turist.ee.

"Hello, this is your captain speaking!"

Поздняя ночь. Командир самолета Кади, единственная эстонка среди всех пилотов США, едет с коллегами в маленьком автобусе из аэропорта Портланда в гостиницу. Впереди ее ждет "layover" — отдых между рейсами.



"Я сильно утомилась. Уж очень плотный график", — вздыхает она. Члены этого экипажа пришли на работу ранним утром предыдущего дня, но погода вмешалась в планы, поэтому диспетчеры отложили их первый рейс из Лос-Анджелеса. В Сан-Франциско самолет в итоге прибыл с 1.5-часовым опозданием. Но это нарушило весь дальнейший график полетов как для пассажиров, так и для Кади и ее летного экипажа.

Как все начиналось

Бывшая жительница Таллинна Кади Карусаар-Макклоски уже пять лет работает пилотом в США, живя, как она утверждает, жизнью своей мечты. Она управляет 76-местным самолетом Embraer 170/190 авиакомпании Compass Airlines, работая на региональных рейсах между городами западного побережья США.

Кади быстро переодевается, вешает свой лётный костюм в шкаф и мы идем во вьетнамский ресторан, расположившийся напротив гостиницы. Это очаровательная женщина начинает рассказывать о своей жизни, шутит, что ее можно назвать гибридом — она одинаково хорошо себя чувствует как в городе, так и в деревне.

Все детство и школьные годы Кади провела в Таллинне, но каждое лето она отдыхала на юге Эстонии в деревне. Но у молодой девушки из столичной гимназии Лийвалайа очень скоро обнаружилась большая "проблема": ее интересовали разные сферы жизни и увлечения — искусство, медицина, архитектура, спорт и многое другое. По словам Кади, она постоянно была в мучениях из-за невозможности определиться, что ей нравится больше и на чем надо сосредоточиться. Стать пилотом? Этой мысли ей тогда даже в голову не приходило.



"В школе я была усердной ученицей. Так как я росла без отца, я с раннего детства уяснила, что, если чего-то хочу достигнуть, никто мне это на блюдце не принесет — надо самой всего добиваться и самой за себя нести ответственность".

Кади попыталась поступить на факультет архитектуры и дизайна, но не прошла по конкурсу, так как не умела красиво рисовать дома. К медицине вдруг пропал интерес. И девушка, неожиданно даже для самой себя, поступила в Таллиннский технический университет на факультет логистики. Но в это же время авиакомпания Gulf Air проводила в Эстонии конкурс на работу стюардессами в Бахрейне. И Кади решила попробовать…

Сотни жительниц Эстонии были очарованы возможностью высокой зарплаты в экзотической стране, где каждый день — лето. Конкурс проходил в течение нескольких дней, у кандидаток проверяли все, что только можно — от внешнего вида до умения справляться с различными ситуациями. Кади и мечтать тогда не могла о работе в небе, она просто решила испытать судьбу. "Честно сказать, меня больше привлекали экзотика и деньги, возможность посмотреть мир и повеселиться. Я думала, что я уже достаточно проучилась, что можно и отдохнуть. Я тогда и подумать не могла, что уже очень скоро небо станет моей страстью и главным смыслом жизни ", — рассказывает Кади.

Через несколько дней после конкурса комиссия объявила, кого же они принимают на работу. Кади оказалась в числе других счастливец, которым предстояло уехать в далекий Бахрейн и начать работать стюардессами. По словам девушки, она не чувствовала в тот момент восхищение собой, что чем-то стала лучше других, не прошедших этот конкурс. Наоборот, Кади накрыла волна страха и боязни перед неизвестной страной, новым обществом и новой должностью. Тем более, что перед переездом в Бахрейн, на самолетах она летала только один раз в жизни — в Данию, куда попала по обмену в школе. И еще пару раз она плавала на пароме в Финляндию. Больше Кади нигде не была.

Разливает пилотам кофе и …

Новым домой 21-летней эстонской девушки стало Королевство Бахрейн. Кади поселили с другими стюардессами в большой дом и стали выплачивать достойную зарплату. За время работы в этой авиакомпании ее мечта сбылась — она действительно посмотрела мир, побывав в Азии, Австралии, Европе, Африке и Америке. Она знакомилась с разными людьми и культурами, познавала жизнь в разных уголках мира и учила языки.



Самыми любимыми местами для Кади стали Австралия, Сингапур и Бангкок. По ее словам, в Индии живут духовно богатые люди (Кади большая поклонница йоги), зато в Бангкоке можно заказать дешевый массаж. В Австралии девушку очаровали люди и необыкновенная природа.

"Тяжелой мою работу делал тот факт, что нужно было улыбаться даже тогда, когда ты смертельно устала. Бывало, что физически сил не было уже обслуживать пассажиров. Но самый тяжелый момент — постоянная смена часовых поясов: спать иногда хотелось очень сильно, но сон или даже дремота были категорически запрещены во время работы. Перелеты были длительными, иногда ты чувствуешь, что тело отказывается тебя слушать — ты хочешь лечь и спать. А вместо этого снова улыбаешься и идешь работать", — вспоминает Кади. "Один раз была сильная турбулентность, и я нечаянно вылила на пассажира томатный сок", — добавляет Кади.

Кади рассказывает, что в Бахрейне она при каждом возможном случае наслаждалась закатами. "Там они невероятно красивые, я таких нигде не видела", — рассказывает она.

"Предложений руки и сердца мне там никто не делал, а вот на свидания приглашали. Мы часто с друзьями выходили погулять. Один раз попали на какую-то вечеринку. Ко мне подошел привлекательный мужчина и пригласил на танец. Оказалось, что он профессиональный танцор и ему принадлежит школа латиноамериканских танцев. Когда мы танцевали, он сказал, что хочет меня научить правильным па, так как видит во мне потенциал. Я даже пару раз к нему на занятия сходила, научилась танцевать сальсу".

В наши дни во время рейсов кабина пилотов закрыта, никто не может туда попасть. Работая же в начале 2000-ых годов в Gulf Air Кади разрешали периодически сидеть в кабине пилотов во время взлета и посадки. "Я с воодушевлением следила за тем, что они делают, это меня очень вдохновляло тогда! Я разливала пилотам чай и кофе и смотрела на них как на богов. Через какое-то время я поняла, что многие действия пилотов уже помню наизусть. И тогда пришло осознание, что пилотирование самолетов — это то, чего я хочу больше всего в жизни!"



Кто-то подбадривал Кади, кто-то отговаривал от этой безумной идеи, ссылаясь на то, что управлять самолетом — это очень сложная работа. "Я взяла большой лист бумаги и написала на нем: "Я буду пилотом!" Этот лист я повесила в своей квартире в Бахрейне. Каждый раз, когда в перерывах между рейсами я была дома или у меня были свободные дни, я видела эту фразу и про себя повторяла ее как мантру. Я просыпалась и засыпала с фразой на этом простом белом листе бумаги", — рассказывает Кади.

"Говорят, что наш мозг похож на магнит, притягивающий то, что ты хочешь. Думаешь про хорошее — хорошее и случится. Думаешь про плохое — так и будет. Если визуализировать свою мечту, то, даже если ты не знаешь, как это сделать и как этого добиться, сама вселенная пойдет тебе навстречу. Я в этом уверена! Я вот, например, представляла себя пилотом самолета. Конечно, очень важны еще желание и амбиции, но надо не переставать мечтать!"

Кади проработала год на рейсах Gulf Air, а затем решила действовать. Она поступила в Академию Scandinavia Aviation. Учеба проходила в американском городе Сан-Диего — в городе, который отважная эстонка теперь считает своим домом.

Чтобы попасть в эту академию, Кади пришлось выдержать целый ряд конкурсов и пройти строгий отбор. Стрессоустойчивость, которая так важно в работе пилотов, проверялась несколько раз. Например, нужно было решать сложные математические задачки, где ответ на каждое задание нужно было использовать в следующем задании. И все это под постоянно ускоряющийся звук метронома на заднем плане.

Другой тест заключался в том, что Кади сидела за столом с двумя другими девушками: одна из них была очень высокомерной и капризной, другая — дружелюбной и доброй. Экзаменаторы наблюдали, как Кади будет реагировать и сможет ли одновременно общаться с двумя абсолютно разными по характеру людьми.



"Безусловно, я не являюсь самым умным или талантливым человеком в мире. Например, я совсем не люблю математику. Я не лучше, чем кто-либо другой. Я просто очень хотела стать пилотом", — говорит Кади, утверждая, что командиром воздушного судна может стать любой.

Исполнение заветной мечты

К 2008 году Кади получила разрешение на полеты. И начала искать работу. Она очень хотела вернуться в Европу и устроиться в какую-то из бюджетных авиакомпаний. Но разразившийся экономический кризис внес свои коррективы в эти планы. Европейские авиаперевозчики не спешили брать на работу новых пилотов. Кроме того, большинство принимаемых новых сотрудников были из "своих", а на другие национальности отводилось только 3% персонала. Кади и ее две однокурсницы в эти квоты не попали. Пришлось рассмотреть вариант остаться в США на работу.

"Очень здорово иметь 15 выходных дней. Но зато во время работы нужно быть очень внимательным и собранным. Прям жизнь под микроскопом", — рассказывает Кади.

Сейчас Кади летает на самолете марки Embraer. Но уже через месяц она покинет свое нынешнее место работы и перейдет в American Airlines. Авиационный гигант сам прислал ей приглашение на собеседование. Кади сходила на интервью и получила приглашение на работу. Теперь она будет летать на больших пассажирских самолетах Boeing 787 и Airbus A330, выполняя рейсы по всему миру.

"Это был мой выигрыш в лотерею! Исполнение моей самой заветной мечты", — делится Кади. "Мне нравится постоянно развиваться, узнавать что-то новое, покорять вершины. American Airlines открывает для меня новую страницу в моей карьере с огромным количеством возможностей. У меня будет больше зарплата, я смогу больше себе позволить. Точно куплю себе какую-нибудь шикарную виллу", — смеясь, рассказывает она.

Управление самолетом может показаться рутинной автоматизированной работой, но Кади считает, что каждый полет — это новое приключение. Она сравнивает свою работу с вьетнамским супом, который она заказала в ресторане: если наслаждаться его вкусом, то можно почувствовать лайм, лапшу, множество различных овощей и специй. Точно также и в работе пилота — командир воздушного судна должен улавливать сотни мелочей. Какая погода? Может слишком много багажа загрузили? Хватит ли топлива? Каков маршрут полета? И многое другое.

"Нет такого, что ты включил автопилот, закрываешь глаза и всю дорогу отдыхаешь. Пилотирование — это не только управление самолетом. Это очень большая работа, которую пассажиры зачастую не видят", — рассказывает Кади.



Например, нельзя лететь через грозовое облако, его надо обходить на расстоянии как минимум 25 миль. Если в пункте назначения сильный туман и плохая видимость, пилот должен найти подходящий резервный пункт, где приземляться. На борту могут произойти различные непредвиденные ситуации с пассажирами, на которые пилот тоже обязан мгновенно отреагировать.

"Когда я работа в Gulf Air, я видела, как пилоты работают, и с завистью думала, что я тоже так хочу. Каждый день я тренирую себя, чтоб быть в форме. И, конечно, у меня шикарнейший вид из "рабочего офиса", — смеется она.

Командир самолета отвечает за все, что происходит на борту. "В случае проблем на ковер вызывают именно его вместе с первым офицером. Но у командира больше ответственность и за ним всегда последнее слово. Я не буду уточнять специфику нашей работы, но механические повреждения самолетов случаются довольно часто. И тогда пилот должен решать, будет ли продолжен полет или нет. Никто не хочет рисковать жизнями пассажиров. Но командир должен четко понимать все последствия экстренной посадки самолета — по крайней мере, куча недовольных пассажиров ему гарантирована".

Пассажиры частенько думают, что вся вина за отложенный рейс лежит на стюардессах. Поэтому, по словам Кади, в такие моменты она включает микрофон и спокойным голосом, разъясняя ситуацию, говорит: "Hello, this is your captain speaking…." Хорошие или плохие новости командир должен сообщать сам — это тоже его обязанность.

Кади рассказывает, что на самом деле она боится высоты. И никогда, например, не решится на прыжок с парашютом или банджи-джампинг.

"Люди всегда замечают физические недостатки — например, руку в гипсе. А вот душевные переживания можно скрыть так, что никто и не будет знать, что ты очень сильно устал или у тебя умер кто-то из близких. У людей слишком много стрессов, многие находятся под постоянным давлением. Поэтому у нас в авиакомпании есть специально обученные люди, которые определяют таких психически неустойчивых пассажиров и работают с ними.

Зачем так много кнопок?

По словам Кади, за всю ее практику (а это 4000 летных часов!) у нее, к счастью, не случилось ни одной экстремальной ситуации. Рассказывая это, она три раза стучит по деревянному столу.

Работа пилота всегда вызывает интерес у людей:

Почему в кабине пилотов так много кнопок? Они все нужны и используются? Кади подтверждает, что каждая кнопка необходима: "Самолет как компьютер с крыльями. Здесь много всевозможных систем, которые регулируют температуру, давление, управление, гидравлику и многое другое. В чрезвычайных ситуациях пилот должен уметь использовать эти системы соответствующим образом. Одна из главных задач нашей работы и заключается в том, чтобы принять правильное решение и тем самым обеспечить исправность всех систем"

Так ли опасно курение на борту? Кади считает, что электронные сигареты можно было бы и разрешить. Но на них, как и на обычные сигареты, действует строгий запрет, так как из-за дыма может сработать датчик пожарной сигнализации.

Может ли использование мобильных телефонов привести к аварии? По словам Кади, производители самолетов считают это действительно очень опасным, поэтому в начале полетов всех пассажиров просят выключить телефоны. Но она не знает ни одного случая, когда мобильный телефон пассажира каким-то образом негативно бы отразился на работе систем самолета.

Искренне ли улыбаются стюардессы? "И да и нет", — улыбается Кади.

Каково это — быть ответственным за жизнь 76 человек? Ведь в экстренных ситуациях никто не поможет и не подскажет. "Это довольно отрезвляющее чувство, которое никогда не подводит. Всегда думаешь, что в салоне среди пассажиров летит чья-то мама, чьи-то дети или любимый супруг. Когда это понимаешь, сделаешь все возможное, чтобы все прошло хорошо".

"Каждый день меня кто-то останавливает в аэропорту и удивляется, как это женщина может быть пилотом. Уже прошло много лет с того момента, как женщины стали управлять самолетами, а людей это по-прежнему удивляет. Это, конечно, приятно".

Во время учебы в Академии пилотов, Кади подрабатывала моделью для различных глянцевых журналов. Рекламировала как итальянские кожаные изделия, так и нижнее белье. Сегодня же, когда график полетов очень плотный, это увлечение пришлось оставить.

Кади вышла замуж за американца — тоже пилота, который летает на вертолете скорой помощи. "Мы познакомились на летном поле. Где еще могут встретиться два пилота?!", — смеется Кади. "Подружились и стали общаться. Однажды он пригласил меня полетать с ним. Мне тогда казалось, что у него такой большой и классный самолет. Теперь я смеюсь, когда вижу этот самолет — не понимаю, как этот 6-местный Business Jet мог произвести на меня такое впечатление".

"Часто случается, что когда один возвращается из рейса, другой только вылетает. Или наоборот". Кади считает, что такая семейная жизнь, когда не живешь нос к носу 24 часа в сутки, очень хорошо освежает отношения. "У нас просто нет времени на ссоры", — добавляет она.

Что можно пожелать тем молодым людям, кто только ищет свой путь? "Меня всегда учили, что все возможно, нужно только захотеть. Если есть мечта, не надо сдаваться, хоть и будет тяжело. Иногда надо потерпеть день или два, но все потом окупится. Если чего-то очень хочешь, то ты это получишь".

Тем же, кто еще не знает, чем заняться и какой путь выбрать, Кади советует отправиться в путешествие: "Когда я уезжала в Бахрейн, я хотела посмотреть мир, повеселиться и определиться в жизни. Для меня это был очень полезный опыт, я получила новые знания и умения, а также поняла, в каком направлении двигаться дальше".

На следующий день Кади проснулась в 4 часа утра. Душ, макияж, укладка, форма и быстро в аэропорт. Уже в 7 часов в Портланде самолет Кади отправился в очередной рейс.