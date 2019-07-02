Невероятно! Города, где можно купить дом всего за 1 евро

Кто-то мечтает о маленьком уютном домике, кто-то — о большом особняке на берегу моря. Сегодня воплотить свою мечту в реальность проще простого, ведь некоторые дома продаются всего за 1 евро, а кое-где их и вовсе отдают бесплатно, пишет BuildingTECH.

Несмотря на то что на сегодняшний день цены на рынке недвижимости кусаются, альтернативные варианты приобретения недвижимости найти не так уж и сложно, даже если у вас не особенно много денег.

Италия

Самбука, Италия



Безусловный фурор на рынке недвижимости произвела Италия, предложив огромное число живописных домиков всего за € 1. Дома располагаются в различных деревнях и регионах страны с низкой плотностью населения. Предложением уже воспользовалась масса молодых людей со всего мира.

Самбука — одна из многих итальянских деревушек, где еще остались свободные домики за € 1. Однако стоит учесть, что любой новоиспеченный обладатель домика обязан привести его в цветущий вид за 3 года. И, кстати, на реновацию новый хозяин обязан потратить не менее € 15 тыс.

Кандела, Италия



Если вы сомневаетесь, стоит ли отдавать € 1 за дом или приобретать его бесплатно, знайте: власти города Кандела согласны заплатить вам € 2 тыс. за переезд туда. На этот отчаянный шаг правительство согласилось ради того, чтобы некогда процветающий город окончательно не вымер.

В 1990 году здесь проживало 8 тыс. жителей, в 2019 году их осталось всего 2,7 тыс. Огромное число жителей города эмигрировали в поисках лучших возможностей. Соответственно, город перестал развиваться экономически, уровень безработицы повысился. Власти верят, что есть возможность вернуть городу былую славу.

Чтобы вам заплатили за переезд в Канделу, вам необходимо стать постоянным резидентом города, а также иметь доход не менее € 7,5 тыс. в год. Если вы переедете в одиночку, то вам заплатят € 800, а если всей семьей, тогда вы получите € 2 тыс.