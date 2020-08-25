Невероятные кадры: эстонец провел целую ночь на краю Таллиннской телебашни
Foto: Facebook/Madis Pukkonen

Каждый из нас когда-то наверняка в мечтах представлял, каким должен быть идеальный отпуск. Шикарная гостиница, пляж с бархатным песком, теплое море, горы и диковинная природа. Вариантов может быть много. А вот Мадис Пукконен давно мечтал провести ночь на Таллиннской телебашне. И ему это удалось.

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Невероятные кадры: эстонец провел целую ночь на краю Таллиннской телебашни

Каждый из нас когда-то наверняка в мечтах представлял, каким должен быть идеальный отпуск. Шикарная гостиница, пляж с бархатным песком, теплое море, горы и диковинная природа. Вариантов может быть много. А вот Мадис Пукконен давно мечтал провести ночь на Таллиннской телебашне. И ему это удалось.

“Это очень необычный опыт — ночевать на краю Таллиннской телебашни на высоте 165 метров”, — поделился Мадис своими впечатлениями в социальных сетях.

Пукконен признается, что заснуть ему так и не удалось, так как все время ушло на съемку фильма, который можно будет когда-нибудь увидеть по телевизору или на Youtube канале. “В любом случае, сна почему-то не было”, — добавил он.

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Delfi Turgid

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