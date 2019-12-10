Невероятный аттракцион: начиная со вторника на Таллиннской телебашне можно будет полетать!

Во вторник, 10 декабря, на Таллиннской телебашне открывается новый, уникальный опыт — аттракцион виртуальной реальности, в которой посетители смогут пощекотать себе нервы, испытав настоящее приключение. Таллиннская телебашня и Maru VR Productions представляют аттракцион "Полет вокруг телебашни", пишет портал rus.delfi.ee.

Приключение начинается с края телебашни, на высоте 175 м, и продолжается полетом на платформе НЛО, летящей вокруг башни. Речь идет об уникальной возможности посмотреть на телебашню с такой точки зрения, с которой это было бы невозможно в обычной жизни, и, в то же время, насладиться красивым видом на город и окрестности. Попасть в виртуальную реальность можно с помощью специального шлема; одновременно участвовать в этом опыте могут два человека. Приключение займет порядка 10 минут, в зависимости от того, сколь быстро решится участник проходить по виртуальному краю телебашни, чтобы сесть в НЛО. За приключением смогут наблюдать члены семьи и друзья с установленного рядом экрана. Испытать такое приключение смогут все желающие от 6 лет и старше, чье здоровье позволяет испытать экстремальные ощущения.

"Виртуальная реальность представляет новую и хорошую возможность также тем, кто боится высоты и не осмеливается выйти на реальный карниз, а также тем, кто желает испытать экстремальные ощущения зимой, когда наш аттракцион "Прогулка по краю" временно на зимний период закрыт", — сказал директор телебашни Юри Крийземанн.

Новый аттракцион подготовлен лучшими разработчиками виртуальной реальности (ВР) в Эстонии; реализовала аттракцион фирма Maru VR, разработавшая более 20 решений виртуальной реальности, например, интерактивный тур по Старому Таллинну, познавательные презентации профессий для молодежи, а также различные маркетинговые и торговые решения для выставок-ярмарок.

Аттракцион ВР Таллиннской телебашни является уникальным в мире и был разработан специально для телебашни. "Этот аттракцион виртуальной реальности является, безусловно, одним из самых объемных и технически продвинутых из когда-либо реализованных в Эстонии. Аттракцион ВР Таллиннской телебашни не только щекочет нервы; он также дает возможность полетать вокруг башни на высоте птичьего полета так, как это никогда ранее не было возможно для посетителей", — сказала исполнительный директор Maru VR Лилит Пальмар. Режиссер ВР Рейн Зобель добавил, что "для достоверности аттракциона мы подготовили очень детальную 3D-модель Таллиннской телебашни. Но также и остальная часть виртуальной реальности и передвижение по ней столь убедительны, что переход на летающую платформу НЛО требует настоящего преодоления себя".