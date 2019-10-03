Нежданчик: Страны, которые стали популярны среди туристов в 2019 году

В сегодняшний рейтинг вошли направления, популярность которых среди туристов выросла в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации по туризму. И что самое интересное, любовь путешественников к ним продолжает расти, пишет портал turizm.ru.
Наибольший рост туристического потока продемонстрировал Эквадор. В страну прибыло на 51% больше туристов, чем ранее. И это при том, что африканские страны испытывают туристический кризис. Успех Эквадора объясняется просто — Галапагосские острова. Более 10% людей, приезжавших в Эквадор, побывали на Галапагоссах.
На втором месте — Иран. Въездной турпоток вырос на 49,9% и составил 7,3 млн человек. Конечно, по сравнению с самой посещаемой страной мира Францией с ее 89 млн, цифра может вызвать улыбку, но она увеличивается быстро и значительно.
Третий — Египет с приростом числа гостей на 36%. Эти цифры свидетельствуют о возрождении туротрасли после кризиса. Путешественники возвращаются на фоне относительно спокойной политической ситуации после политических кризисов и терактов. Но для достижения максимального результата египтянам, конечно, особенно не хватает россиян.
В десятку стран с резко выросшим числом туристов также вошли:
- Уганда +31,9%,
- Непал +24%,
- Словения +23%,
- Палестина +20,5,
- Вьетнам +19,9,
- Грузия +16,9,
- Южная Корея +15,1%.
Все эти страны, безусловно, продолжат наращивать объемы. В туризме так устроено, что раз уже направление взлетело на волну популярности, остановить дальнейший рост могут лишь очень серьезные и даже трагические события, коих, мы надеемся, в ближайшее время не случится ни в одном из этих государств.
Поэтому рекомендуем вам выбрать одну из стран и отправиться туда, как можно быстрее. В противном случае через пару–тройку лет они будут испытывать такие же проблемы, как нынешние Испания, Хорватия, Франция, Нидерланды — здесь из–за овертуризма гостям уже будто бы и не рады.
TagsЕгипет Иран Путешествия Страны Эквадор
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