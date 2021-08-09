Эмоции от долгожданного отпуска в Италии были такими сильными, что Катрина Приеде не сразу заметила — спустя несколько дней ей так и не довелось ни разу продемонстрировать свой сертификат о вакцинации от Covid-19. Никто не потребовал его ни в аэропорту, ни во время перелета, ни в течение двух недель, проведенных в Италии.

Катрина была уверена, что по возвращении в Латвию сертификат придется показать. Она вернулась домой в битком набитом самолете, где единственной проверкой пассажиров на Covid-19 было измерение температуры тела в Италии. Никаких подтверждений вакцинации, перенесенной болезни или результатов теста на Covid-19 демонстрировать не понадобилось. С таким же успехом этим рейсом могли лететь люди без сертификатов, тестов, даже бессимптомно больные — все, кто пожелает, говорит Катрина.

Сделайте прививку, чтобы можно было путешествовать — это одна из стратегий, призванных побудить скептиков вакцинироваться, которая используется в новейшей кампании. Однако оказывается, что путешествовать невакцинированным не менее удобно. Опросив людей, которые в течение последних нескольких недель побывали за границей, мы услышали разные мнения. Для тех, кто путешествовал самолетом, необходимость демонстрировать документы зависела от подхода авиакомпании. Некоторые внимательно проверяли документы путешественников независимо от страны, из которой они прибыли и в которую направляются, но бывали и случаи, схожие с тем, что рассказала Катрина. Иначе дела обстоят с путешествиями на автомобиле — многие люди, к которым обратился DELFI, рассказали, что во время путешествия по Европе они так ни разу и не предъявили свои сертификаты.