Ни в коем случае не посещайте эти страны: страшная эпидемия захватывает популярные туристические места

Правительство Самоа, популярного среди туристов островного государства в южной части Тихого океана, вчера объявило, что продлевает чрезвычайное положение в стране из-за массовой вспышки кори, которая уже унесла жизни 72 человек. По официальным данным медиков Самоа, корью заразилось более 5000 граждан, пишет Ärileht.

На помощь Самоа пришли соседние страны. Так, Новая Зеландия выделила островному государству на борьбу с корью 640 700 долларов США.

Однако, несмотря на это, правительство Самоа продлило чрезвычайное положение в стране до 29 декабря, так как известно уже о 5154 заразившихся жителях. Большинство погибших от кори — дети до 5 лет.

Чрезвычайное положение было объявлено еще в октябре: были закрыты все учебные заведения, торговые центры, рынки и другие места большого сбора людей. Жителей просят не покидать дома, детям до 17 лет запрещено общаться со сверстниками вне круга семьи, дороги перекрыты, остановлено морское сообщение между островами. Работают только службы первой необходимости — полиция, больницы и автозаправки.

По сравнению с соседними государствами, почти все жители Самоа были не привиты. И только сейчас в экстренном порядке проводится массовая вакцинация. Жителей домов, в которых есть невакцинированные члены семьи, попросили вывесить на дверь красные полотнища: так медикам, которые проводят вакцинацию, будет легче их найти.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году корью заразилось около 10 миллионов человек, 140 000 из которых умерли. Большинство погибших — дети. Самые эпидемические масштабы корь приобрела в Конго, Мадагаскаре и Украине. Сообщается, что в этом году ситуация может еще более усугубиться.

Корь — одно из самых опасных и быстро распространяющихся заболеваний, не имеющих на данный момент эффективных методов лечения. Однако ее можно предотвратить путем вакцинации. Две прививки (первая — после года, вторая — в четыре года) обеспечивают почти полную защиту от заражения на всю оставшуюся жизнь.

Экономика Самоа традиционно зависит от гуманитарной помощи, частных переводов из зарубежных стран, экспорта продуктов сельского хозяйства, а также туризма. Но из-за массовой вспышки кори специалисты советуют отказаться от любых поездок в этот регион в ближайшее время.