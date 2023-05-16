Ничего, кроме отелей, семей с детьми, жары и верблюдов: 7 мифов о Турции, в которые вы продолжаете верить

Турция – одна из самых посещаемых стран в мире и одно из самых популярных мест отдыха жителей Латвии. Большое количество исторических достопримечательностей, богатая культура, живописные пейзажи и гостеприимные морские курорты гарантируют качественный отдых. Но, как отмечает представительница крупнейшего туроператора по Балтии Novatours Диана Алисоглу, прожившая в Анталии десять лет, многие туристы все еще смотрят на Турцию через призму стереотипов и неверных представлений о жизни в этой стране.

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Вот несколько касающихся Турции утверждений, которые на самом деле неверны.

Миф 1: Стамбул – столица страны

Хотя Стамбул является самым известным городом Турции, он не является столицей. Стамбул был столицей Турции до 1923 года, когда он еще назывался Константинополем. "Однако многие путешественники до сих пор считают Стамбул столицей, потому что это самый большой город Турции. Это заблуждение является причиной того, что ежегодно Стамбул посещает больше путешественников, чем Анкару", — утверждает Диана Алисоглу.

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Миф 2: На отдыхе вы увидите только бассейн

Хотя у многих людей Турция ассоциируется с отдыхом по системе "все включено", Алисоглу говорит, что исторический, культурный и развлекательный туризм находится в стране на подъеме. Путешественники могут выбрать вид отдыха по прибытии или совместить несколько.

"Иногда люди приезжают на отдых уставшими от работы и просто хотят провести первое время расслабляясь, лежа у бассейна, поедая вкусную еду и читая книги. Но уже через несколько дней они готовы заказать экскурсии или отправиться в поход. Безусловно, в этой стране есть на что посмотреть и что испытать. Например, дайвинг в Средиземном море, приключенческие сафари, исследование необитаемого острова Сулу, походы по древним дорогам Ликии или популярные туры на джипах к одному из самых красивых природных объектов - Курта-Каньону", — рассказывает Алисоглу.

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Миф 3: Турция подходит только для семей с детьми

Благодаря системе "все включено" с большим количеством развлечений и занятий для детей, Турция действительно является идеальным местом для семейного отдыха, где не забыты все, даже малыши. "В отелях много аниматоров, которые заботятся о развивающих занятиях и безопасности детей в зонах водных развлечений, пока родители наслаждаются качественным отдыхом. Но в Турции есть и множество отелей только для взрослых, которые рассчитаны на отдыхающих в возрасте от 16 или 18 лет".

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Миф 4: Страна представляет собой одну большую пустыню

Еще один популярный миф, который, по словам эксперта, заключается в том, что Турция – это пустынная страна, с большими участками песка и бродячими верблюдами. "На самом деле земля Турции невероятно пышна, полна зеленых полей и древних руин. И верблюды здесь не живут. Их привозят сюда специально для того, чтобы путешественники могли на них прокатиться", — рассказывает представительница Novatours.

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Миф 5: В Турции вы не найдете свинины

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Хотя еда в Турции очень вкусная, разнообразная, не острая и соответствует европейским вкусам, турки – мусульмане, поэтому в отелях вы вряд ли найдете свинину. Тем не менее, в стране есть специализированные магазины, где можно купить этот вид мяса. Кроме того, Диана Алисоглу отмечает, что у многих латышей неправильное представление о кебабах: "В Турции кебаб – это просто мясной шашлык, к которому можно добавить лаваш, овощи или другие начинки".

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Миф 6: В Турции всегда очень жарко

По словам Алисоглу, Турцию можно разделить на семь регионов с очень разным климатом в каждом из них. В городах, расположенных высоко в горах, таких как Карс, температура зимой может опускаться до -40 градусов, а в летние месяцы – не подниматься выше 20 градусов. "Между тем, в провинции Анталия летом столбик термометра может достигать 35-40 градусов. Да и зима здесь приятно теплая, поэтому каждый год в ожидании весны сюда приезжают все больше и больше отдыхающих".

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Миф 7: Турция названа в честь птицы

Novatours отмечает, что путешественники часто ошибочно считают, что название страны – Турция – происходит от английского слова "turkey" (индейка), но это не так. "По одной из версий, когда европейцы ступили на землю Северной Америки, они наткнулись на диких индеек, которых приняли за морских птиц из Восточной Африки. Поэтому европейцы назвали морскую птицу турецким петухом или турецкой курицей".